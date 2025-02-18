 
الثلاثاء 2025-02-18 12:24 م
 

المياه: ضبط حفر بئر مخالف جنوب عمان وحجز الحفارة

وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن
وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن
الثلاثاء، 18-02-2025 11:05 ص
الوكيل الإخباري-  ضبطت وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المختصة، اليوم الثلاثاء، أعمال حفر بئر مخالف في مناطق جنوب العاصمة عمان، وتحديدًا في منطقة الجيزة، حيث تم ضبط الحفارة المخالفة وردم البئر.اضافة اعلان


وحسب بيان صادر عن وزارة المياه والري، وردت معلومات تفيد بوجود حفارة مخالفة في لواء الجيزة بمنطقة الخريم/الرجيلة جنوب عمان، حيث تم تنسيق حملة أمنية ومتابعتها ومداهمة الموقع.

وتبين أنه تم القيام بأعمال حفر مخالفة، حيث لاذ العاملون في الموقع بالفرار، وتم ضبط الحفارة وحجزها لدى مديرية المشاغل، بالإضافة إلى ردم البئر المخالف وإعداد المضبوطات الخاصة بالواقعة.

وأكدت سلطة المياه أن اللجنة المختصة بالاعتداءات ستستكمل الإجراءات اللازمة لتحويل المعتدين إلى الجهات المختصة. وأشارت إلى أن تعاون المواطنين الدائم مع الحملة هو ما مكّنها من إنجاز المزيد من عمليات الضبط في مختلف مناطق المملكة.

وثمنت السلطة تعاون الأجهزة الأمنية في مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية والمجلس القضائي، وكذلك وسائل الإعلام.
 
gnews

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