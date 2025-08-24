المياه: ضبط مصنع يعتدي على خط ناقل في المفرق

10:45 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743407 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه إن وحدة الرقابة الداخلية، وبناءً على معلومات توفّرت بقيام أحد المصانع في محافظة المفرق، الواقع على أوتوستراد جابر بالقرب من مخيم رباع السرحان، بالاعتداء على خط ناقل قطره 8 إنش لسحب كميات مياه مخصصة لغايات الشرب للمناطق على مدار الساعة، قامت بتنفيذ حملة على الواقع يوم أمس السبت 23 آب 2025، بالتعاون مع شركة مياه اليرموك / إدارة مياه المفرق، وتم ضبط تمديد خط قطره 1 إنش لسحب المياه على مدار الساعة بطاقة 120 مترًا مكعبًا يوميًّا لتزويد المصنع، على عمق 4 أمتار تحت سطح الأرض، والتزفيت فوق الخط، حيث تم إزالة الاعتداء، والعمل جارٍ لتقدير حجم وكمية المياه المسحوبة خلال الستة شهور الماضية، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. اضافة اعلان





وتؤكد الوزارة / سلطة المياه أنها ستواصل متابعة الحملات في جميع مناطق المملكة لحماية مصادر المياه وممتلكات قطاع المياه، داعية جميع الإخوة المواطنين في جميع المناطق إلى الإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد (117116).