المياه: ضبط مصنع يعتدي على خط ناقل في المفرق

وتؤكد الوزارة / سلطة المياه أنها ستواصل متابعة الحملات في جميع مناطق المملكة لحماية مصادر المياه وممتلكات قطاع المياه، داعية جميع الإخوة المواطنين في جميع المناطق إلى الإبلاغ عن أي شبهة حول ذلك عبر الرقم الموحد (117116).
