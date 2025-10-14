النقل تبحث مطالب شركات النقل السياحي والنقل الدولي خلال موسم الحج

05:33 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749886 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ترأس وزير النقل الدكتور نضال القطامين اليوم الثلاثاء اجتماعا في مقر الوزارة لبحث أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل السياحي وشركات النقل الدولي. اضافة اعلان





وحضر اللقاء وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ورئيس لجنة النقل والخدمات النيابية النائب الدكتور أيمن البدادوة وأمين عام الوزارة فارس أبو دية ومدير هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة ، وأمين عام وزارة السياحة والآثار يزن الخضيري وممثل وزارة الخارجية يوسف الكلوب بالإضافة إلى ممثلين لقطاع النقل السياحي وتأجير الحافلات.



واستمع القطامين الى مطالب شركات النقل السياحي المتعلقة بقرار وقف دخول الحافلات الأردنية إلى الأراضي السعودية خلال موسم الحج، وما يترتب عليه من آثار على قطاع النقل السياحي والحجاج الأردنيين والقادمين من فلسطين وحجاج عرب 48 الذين يعتمدون على الأردن في رحلتهم إلى الديار المقدسة.



وأكد القطامين أن الحكومة، بتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تتابع هذا الملف بشكل حثيث عبر وزارات النقل والأوقاف والسياحة والخارجية، لافتا إلى استمرار التواصل مع الجانب السعودي لبحث سبل العدول عن القرار، مراعاة لظروف الحجاج من كبار السن ودعما لشركات النقل المتضررة أصلًا من تبعات الأزمات الإقليمية.



وأوضح وزير الأوقاف أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لإقناع الأشقاء في السعودية بإعادة النظر بالقرار لما يسببه من مشقة للحجاج وارتفاع في كلفة التنقل، مؤكدًا متابعة وزارة الخارجية للملف مع الجهات السعودية المعنية.



وأشار النائب البدادوة إلى أن القرار يشكل تحديا كبيرا لقطاع النقل السياحي الذي يعيل آلاف الأسر، مؤكدا تنسيق الجهود بين الحكومة ومجلس النواب لمعالجة القضية عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية.



وأشار ممثلو القطاع إلى أن القرار يهدد استثمارات النقل السياحي والدولي ويؤثر على العاملين في هذا القطاع، داعين إلى تكثيف الجهود لضمان استمرار دخول الحافلات الأردنية إلى الأراضي السعودية خلال موسم الحج حفاظا على مصالح القطاع وراحة الحجاج.