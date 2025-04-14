الهاشمية تحقق إنجازات نوعية في البحوث والنشر الأكاديمي

الوكيل الإخباري- حقَّقت الجامعة الهاشمية إنجازات غير مسبوقة في عدد البحوث العلمية ونشرها خلال العام 2024، حيث بلغ عدد البحوث المنشورة والمفهرسة في قاعدة بيانات "سكوبس" العالمية 1384 بحثًا، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الجامعة، مقارنة بالأبحاث المنشورة خلال السنوات الخمس الأخيرة وبزيادة بلغت ما يقارب 150 بالمئة عن عام 2020، والتي نشر فيها 578 بحثا.

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كما حققت نسبة النشر الأكاديمي لكل عضو هيئة تدريس ارتفاعا واسعا حيث بلغت 1.6 في عام 2024 مقارنة بـ 0.8 في عام 2020، مما يعكس مدى التطور البحثي الذي حققته الجامعة ويجعلها في مراكز متقدمة في النشر العلمي بالمجلات العالمية المرموقة وفي الإنجازات البحثية وبراءات الاختراع المسجلة لباحثيها.



وشهدت الاستشهادات العلمية "الاقتباسات" من البحوث المنشورة لباحثي الجامعة الهاشمية ازديادا كبيرًا مما يؤكد جودتها ونوعيتها وأثرها العلمي على المستوى العالمي حيث بلغت 23672 استشهادًا في عام 2024 مقارنة بــــ 9032 في عام 2020.



وقال رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور خالد الحياري إن هذه القفزات النوعية تعكس حرص الجامعة على تكثيف جهودها لتوجيه البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية التي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتؤكد التزام الجامعة في المضي قدما في تعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي من خلال التخطيط المستمر والعمل الجاد من قبل إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.



وأشاد بالتقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة في مجال البحث العلمي خلال عام 2024، معتبرًا هذا الإنجاز محطة فارقة في تاريخ الجامعة ومسيرتها العلمية، مؤكدا حرص الجامعة المستمر على تكريس جهودها لتطوير البحث العلمي وتوفير البيئة الأكاديمية والبحثية المحفزة على الإبداع والابتكار، مما انعكس على تحقيق نتائج بارزة على مختلف الأصعدة الأكاديمية والبحثية، وساهم في تسجيل العديد من براءات الاختراع العالمية الهامة خلال الفترة الأخيرة، ستسهم في تقديم حلول مبتكرة، وتوفر تقنيات جديدة في العديد من المجالات.



وأكد الحياري أن الجامعة تحثُّ وتشجع باحثيها على النشر في المجلات العالمية المرموقة، والمشاركة في المؤتمرات العلمية العالمية مما يعزز من التواصل البحثي وتبادل المعرفة بين الباحثين ويسهم في رفع مستوى البحث العلمي، ويمكن من انتاج البحوث التطبيقية التي تعد خطوة جوهرية لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتقديم الحلول العلمية المبتكرة، ويُعزز من دور الجامعات في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.



وأضاف إن هذه الإنجازات تعكس رؤية الجامعة الهاشمية الطموحة لتحتل مكانة مرموقة بين مثيلاتها من الجامعات الدولية، من خلال التركيز على البحث العلمي عالي الجودة، وتطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتحفيز النشر في مجلات عالمية محكمة، كما تسعى الجامعة إلى تعزيز الشراكات الأكاديمية مع مؤسسات مرموقة حول العالم، وتهيئة بيئة تعليمية جاذبة للطلبة والباحثين.



وقال الحياري إن الجامعة حققت سلسلة من الإنجازات النوعية في التصنيفات العالمية المرموقة، ما يعكس جودة برامجها الاكاديمية ومكانتها العلمية المتقدمة، والاستراتيجية الطموحة في تطوير يرامجها الاكاديمية، وتعزيز قدرات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، والاستثمار في الموارد والتكنولوجيا الحديثة، والتأكيد على الجهود المؤسسية المبذولة للارتقاء بمستوى التعليم العالي في الأردن.



وبين ان الجامعة تمكنت في الأعوام 2024/2025 من احراز تقدم ملحوظ في العديد من التصنيفات العالمية وخاصة في مؤشرات الأداء المتعلقة ببيئة البحث العلمي ونوعيته، والنظرة الدولية والتبادل المعرفي، كما استطاعت الجامعة تحقيق مراتب متقدمة عالميا في مؤشرات السمعة الاكاديمية وتأثير الخريجين واستقطاب الطلبة الدوليين، بالإضافة الى تحقيقها مراتب متميزة جدا في مؤشرات الطاقة النظيفة واسعارها، والعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والعمل البيئي.

كما حصلت الجامعة على تقييم خمسة نجوم من مؤسسة كيو اس العالمية في مجالات جودة التعليم والبحث العلمي والتوظيف والتنمية المستدامة، إضافة إلى التحسن المستمر في مؤشرات نسبة الطلبة الى أعضاء الهيئة التدريسية والاستشهادات العلمية لكل عضو هيئة تدريس والاستدامة، والتحسن في الأداء الالكتروني والبحثي، ما مكن الجامعة من الارتقاء الى مراكز متقدمة في مختلف التصنيفات العالمية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، إضافة الى دخول معظم التخصصات التي تطرحها الجامعة في التصنيفات العالمية، وحصولها على اعتمادات دولية مرموقة تمكن خريجيها من المنافسة في الأسواق العالمية بكفاءة واقتدار وتسهل التحاقهم في الدراسات العليا.



وأعرب الحياري عن اعتزازه بالجهود التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والباحثون في الجامعة، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات ما كانت لتتحقق لولا اهتمام الباحثين وحرصهم على الإنتاج العلمي النوعي، مؤكدًا أن الجامعة الهاشمية تواصل مسيرتها نحو الريادة والتميز كما تواصل دعم الباحثين المتميزين والبحوث النوعية، ومعربًا عن تفاؤله بمزيد من الإنجازات المستقبلية التي تعزز من مكانة الجامعة الأكاديمية وتسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته التنموية.



وقال ان الجامعة الهاشمية وفي إطار دعمها للأبحاث العلمية والابتكارات، عدّلت تعليمات دعم المؤتمرات لتوسيع قاعدة المشاركة العلمية والبحثية، ما يعد خطوة تعكس التزام الجامعة بتعزيز التبادل العلمي والمعرفي بين باحثيها ونظرائهم على المستويين المحلي والدولي، ويتيح لهم مشاركة أوسع في المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية.