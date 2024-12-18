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الوطني للأمن السيبراني: لا حوادث شديدة الخطورة للربع الثالث من 2024

المركز الوطني للأمن السيبراني
المركز الوطني للأمن السيبراني
الأربعاء، 18-12-2024 11:58 ص
الوكيل الإخباري- بلغ عدد حوادث الأمن السيبراني المكتشفة خلال الربع الثالث من العام الحالي، 1656 حادثا بارتفاع نسبته 4.7% عن الربع الثاني من العام ذاته، بحسب بيانات المركز الوطني للأمن السيبراني.اضافة اعلان


وبحسب البيانات فإن المركز لم يسجل أي حادث سيبراني مصنف بدرجة "شديد الخطورة" للربع الثالث على التوالي من العام الحالي.

وبلغ عدد الحوادث المصنفة "خطير" 31 حادثا لتنخفض بنسبة 34% عن الربع الثاني من العام الحالي.

فيما ارتفعت الحوادث المكتشفة والمصنفة "متوسط الخطورة" خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8.9% لتصل إلى 1536 حادثا، بالمقارنة مع 1411 حادثا في الربع الثاني من 2024.

أما الحوادث "منخفض الخطورة"، وصلت إلى 98 حادثا في الربع الثالث من 2024 لتنخفض بنسبة 21% عن الربع الذي سبقه.
 
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