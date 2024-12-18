الوطني للأمن السيبراني: لا حوادث شديدة الخطورة للربع الثالث من 2024

وبحسب البيانات فإن المركز لم يسجل أي حادث سيبراني مصنف بدرجة "شديد الخطورة" للربع الثالث على التوالي من العام الحالي.
وبلغ عدد الحوادث المصنفة "خطير" 31 حادثا لتنخفض بنسبة 34% عن الربع الثاني من العام الحالي.
فيما ارتفعت الحوادث المكتشفة والمصنفة "متوسط الخطورة" خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8.9% لتصل إلى 1536 حادثا، بالمقارنة مع 1411 حادثا في الربع الثاني من 2024.
أما الحوادث "منخفض الخطورة"، وصلت إلى 98 حادثا في الربع الثالث من 2024 لتنخفض بنسبة 21% عن الربع الذي سبقه.
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