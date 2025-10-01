الوطني للبحوث الزراعية يطلع على خطة إكثار البذار في مركز المشقر

وأكد الرواشدة، خلال لقائه الكادرين الفني والإداري في المركز، ضرورة المضي قدما في تنفيذ أبحاث علمية نوعية تخدم القطاع الزراعي، وتلبي احتياجات صغار المزارعين من خلال تقديم حلول عملية للتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، بما يسهم في رفع كفاءة إنتاجية المحاصيل الحقلية، التي تعد ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، والمساهمة في سد فجوة النقص في المخزون الاستراتيجي.
وعلى هامش الزيارة، اطلع الرواشدة على عمل محطة بذار مأدبا التابعة للمؤسسة التعاونية الأردنية، حيث استمع إلى شرح حول آلية استلام البذور وفرزها وغربلتها وتجهيزها للزراعة.
-
أخبار متعلقة
-
مندوب الأردن في الأمم المتحدة يدعو لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة
-
وزيرة التنمية ترعى حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للمسن في بيت العناية الإنسانية
-
السفير سائد الردايده يقدّم أوراق اعتماده رئيسًا لبعثة الأردن في سنغافورة
-
تحذير من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين
-
مياه اليرموك: توقف ضخ المياه عن العديد من المناطق غداً الخميس
-
برنامج توعوي للحد من الفاقد المائي في الطفيلة
-
المياه: ضبط حفارة مخالفة في الشونة الجنوبية
-
الخارجية تعبر عن تعازيها ومواساتها لشعب وحكومة إثيوبيا