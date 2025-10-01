الوطني للبحوث الزراعية يطلع على خطة إكثار البذار في مركز المشقر

الوكيل الإخباري- اطلع مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور إبراهيم محمد الرواشدة، خلال زيارته إلى مركز المشقر للبحوث الزراعية، على الخطة السنوية لمشروع إكثار بذار القمح والشعير للموسم القادم، لمتابعة جاهزية الأراضي المخصصة للزراعة، وتجهيز البذور المعقمة التي ستتم زراعتها مع بداية الموسم الشتوي المقبل.

وأكد الرواشدة، خلال لقائه الكادرين الفني والإداري في المركز، ضرورة المضي قدما في تنفيذ أبحاث علمية نوعية تخدم القطاع الزراعي، وتلبي احتياجات صغار المزارعين من خلال تقديم حلول عملية للتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، بما يسهم في رفع كفاءة إنتاجية المحاصيل الحقلية، التي تعد ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني، والمساهمة في سد فجوة النقص في المخزون الاستراتيجي.