"اليرموك" تستضيف مؤتمرًا حول المكتبات الذكية

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
 
الوكيل الإخباري-   ينظم مركز التميز في الخدمات المكتبية للجامعات الأردنية الرسمية، يوم بعد غد الثلاثاء، وعلى مدار يومين، في مبنى المؤتمرات والندوات بجامعة اليرموك، مؤتمره الأول بعنوان: "المكتبات الذكية: تسخير الذكاء الاصطناعي في البيئات الأكاديمية".

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة اليرموك – رئيس مجلس إدارة المركز، الدكتور موسى ربابعة، إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الدور المتجدد للمكتبات في عصر التحول الرقمي، واستكشاف آفاق الذكاء الاصطناعي واستخداماته في دعم الابتكار في مجال المكتبات والمعلومات، بما يسهم في إطلاق أفكار إبداعية غير مسبوقة تفتح آفاقا جديدة لحلول ذكية ومبتكرة لبناء مجتمعات أكثر ذكاء واستدامة.

 
 
