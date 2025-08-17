"اليرموك" تستضيف مؤتمرًا حول المكتبات الذكية

الوكيل الإخباري- ينظم مركز التميز في الخدمات المكتبية للجامعات الأردنية الرسمية، يوم بعد غد الثلاثاء، وعلى مدار يومين، في مبنى المؤتمرات والندوات بجامعة اليرموك، مؤتمره الأول بعنوان: "المكتبات الذكية: تسخير الذكاء الاصطناعي في البيئات الأكاديمية".

