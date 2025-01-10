"اليرموك" تصدر العدد الأول من نشرتها الإلكترونية لحصاد العام 2024 بالإنجليزية

وبحسب بيان للجامعة اليوم الجمعة، تضمن العدد، كلمة ترحيبية لرئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، عبر فيه عن فخره بالإنجازات والأنشطة المميزة التي جعلت من العام 2024 عاما تحوليا في الجامعة، حيث تشرفت الجامعة بتكريم جلالة الملك عبد الله الثاني، ومنحه إذاعة "يرموك اف ام" ميدالية اليوبيل الفضي، تقديرا لمساهمتها المستمرة في التميز الإعلامي.
وأشار مساد إلى استحداث جامعة اليرموك 11 برنامجا أكاديميا جديدا في العام 2024، في مجالات ذات طلب عال من سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، كما عززت الجامعة من مهارات اللغة الإنجليزية في جميع البرامج، وطرحت حزما متعددة للغات تشمل الفرنسية، التركية، الإسبانية، الصينية، والألمانية، لإعداد الطلبة للنجاح في عالم مترابط متزايد، لافتا إلى أن الجامعة وخلال السنوات الثلاث الماضية، طرحت 30 برنامجا جديدا.
وعبر مساد عن فخره بتفعيل الجامعة، ريادة الأعمال والابتكار "بحيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من الأنشطة الأكاديمية واللامنهجية، مما يعزز ثقافة الإبداع والتفكير المستقبلي"، مشيرا إلى تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية واعتماد 14 برنامجا أكاديميا من مؤسسات دولية، بما يعكس التزام الجامعة الراسخ بالجودة والتميز.
كما وتضمن العدد، مجموعة من الأخبار والنشاطات لمختلف كليات الجامعة العلمية والصحية والإنسانية.
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