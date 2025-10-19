حادث سير بين 3 مركبات بعمان .. وسائق يدخل في غيبوبة

كما شهدت عمّان خلال اليوم نفسه حوادث أكثر خطورة، أبرزها تصادم بين ثلاث مركبات بالقرب من الدوار الرابع أدى إلى دخول أحد المصابين في حالة غيبوبة، إلى جانب حادث دهس في شارع الاستقلال تسبب بإصابة بليغة.
