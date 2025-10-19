حادث سير بين 3 مركبات بعمان .. وسائق يدخل في غيبوبة

الوكيل الإخباري- أوضحت الملازم دعاء الهباهبة من إدارة السير أن كوادرها تعاملت صباح الخميس مع حادث مروري عند مدخل نفق الدوار الخامس باتجاه السادس، حيث تم إزالة العوائق وإعادة انسيابية الحركة المرورية. اضافة اعلان





كما شهدت عمّان خلال اليوم نفسه حوادث أكثر خطورة، أبرزها تصادم بين ثلاث مركبات بالقرب من الدوار الرابع أدى إلى دخول أحد المصابين في حالة غيبوبة، إلى جانب حادث دهس في شارع الاستقلال تسبب بإصابة بليغة.