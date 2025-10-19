البنك الدولي يصرف 46.5 مليون دولار من تمويل البرنامج الوطني للتشغيل

وأشار التقرير، الذي صدر مؤخرا، أن الحكومة والبنك اتفقا على تمديد فترة تنفيذ المشروع، الذي يُطلق عليه "البرنامج الوطني للتشغيل"، من نهاية عام 2025 إلى 31 تموز 2028، بعد إعادة هيكلته في آب 2025 بهدف توسيع نطاقه وزيادة أثره على التشغيل.
وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من المشروع بلغ أكثر من 55 ألف شخص حتى نهاية آب الماضي من مختلف المحافظات الأردنية، نصفهم تقريبًا من النساء بنسبة 51%، وقرابة 12% من مستفيدي صندوق المعونة الوطنية.
