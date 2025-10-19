الأحد 2025-10-19 10:52 ص
 

البنك الدولي يصرف 46.5 مليون دولار من تمويل البرنامج الوطني للتشغيل

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 19-10-2025 08:36 ص

الوكيل الإخباري-   أكد البنك الدولي صرف 41.54% من إجمالي تمويل "مشروع دعم التوظيف والمهارات في القطاع الخاص" في الأردن، وبقيمة 46.52 مليون دولار من أصل 112 مليون دولار، وفق تقرير تقييمي للمشروع .

وأشار التقرير، الذي صدر مؤخرا، أن الحكومة والبنك اتفقا على تمديد فترة تنفيذ المشروع، الذي يُطلق عليه "البرنامج الوطني للتشغيل"، من نهاية عام 2025 إلى 31 تموز 2028، بعد إعادة هيكلته في آب 2025 بهدف توسيع نطاقه وزيادة أثره على التشغيل.


وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من المشروع بلغ أكثر من 55 ألف شخص حتى نهاية آب الماضي من مختلف المحافظات الأردنية، نصفهم تقريبًا من النساء بنسبة 51%، وقرابة 12% من مستفيدي صندوق المعونة الوطنية.

 
 
