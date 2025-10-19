الأحد 2025-10-19 08:04 ص
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي مؤقتاً يوم الأحد الموافق 19-10-2025، لإجراء صيانة سنوية على عدد من خطوط الشبكة في مناطق دير علا والأغوار الشمالي
تعبيرية
 
الأحد، 19-10-2025 06:58 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي مؤقتاً يوم الأحد الموافق 19-10-2025، لإجراء صيانة سنوية على عدد من خطوط الشبكة في مناطق دير علا والأغوار الشمالية، ضمن خططها لتحسين كفاءة الشبكات وضمان استمرارية الخدمة.

وأوضحت الشركة أن برنامج الفصل سيكون على النحو التالي:

في دير علا:
سيتم فصل التيار من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:00 عصراً عن المناطق التالية:
مصلح حمدان، مزرعة الجامعة الأردنية، مختبر فحص التربة، تفرع عرعر، ظهرة الرمل، مضخة ظهرة الرمل، مركز صحي ظهرة الرمل، مضخة رقم 78، مزرعة زيدان، مزارع الدكتور عبدالله عرعر، مزارع خطاب، مزارع سالم نينو، المزرعة الملكية الأميرة سلمى، والمفرزة الطمونية التابعة للقوات المسلحة.
وذلك بهدف تنفيذ صيانة سنوية على الخط الرئيسي.

في الأغوار الشمالية:
سيجري فصل التيار من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3:30 عصراً عن جزء من المنشية، الساخنة، الحمامرة، ومحول خوله شحادة، وذلك ضمن برنامج الصيانة السنوية.

اضافة اعلان

 
 
gnews

أحدث الأخبار

طريق سريع في كاليفورنيا

عربي ودولي إغلاق طريق سريع في كاليفورنيا وسط تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب مياه الخليج

عربي ودولي زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب مياه الخليج

جانب من الحادث

عربي ودولي البرازيل.. مصرع 17 شخصا على الأقل في حادث انقلاب حافلة

مستوطنون يحرقون مركبات لفلسطينيين جنوب الضفة

فلسطين مستوطنون يحرقون مركبات لفلسطينيين جنوب الضفة

إسرائيل تؤكد التعرف على جثة أسير

فلسطين إسرائيل تؤكد التعرف على جثة أسير

غزة

فلسطين قصف مدفعي شرق مدينة غزة

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي مؤقتاً يوم الأحد الموافق 19-10-2025، لإجراء صيانة سنوية على عدد من خطوط الشبكة في مناطق دير علا والأغوار الشمالي

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة