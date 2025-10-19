فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

وأوضحت الشركة أن برنامج الفصل سيكون على النحو التالي:
في دير علا:
سيتم فصل التيار من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:00 عصراً عن المناطق التالية:
مصلح حمدان، مزرعة الجامعة الأردنية، مختبر فحص التربة، تفرع عرعر، ظهرة الرمل، مضخة ظهرة الرمل، مركز صحي ظهرة الرمل، مضخة رقم 78، مزرعة زيدان، مزارع الدكتور عبدالله عرعر، مزارع خطاب، مزارع سالم نينو، المزرعة الملكية الأميرة سلمى، والمفرزة الطمونية التابعة للقوات المسلحة.
وذلك بهدف تنفيذ صيانة سنوية على الخط الرئيسي.
في الأغوار الشمالية:
سيجري فصل التيار من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3:30 عصراً عن جزء من المنشية، الساخنة، الحمامرة، ومحول خوله شحادة، وذلك ضمن برنامج الصيانة السنوية.
-
أخبار متعلقة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الأمن ينعى آمنة الغويري
-
العثور على حدث متوفيًا داخل منزل ذويه في المفرق
-
الجامعةُ الأردنيّة تحيل ملفّ الطلبة المتورطين في الأحداث الأخيرة إلى المجلس التأديبي
-
إشهار رواية "ظلال على شرفة المجهول" في الرصيفة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
تعميم من وزارة التربية على جميع مدارس المملكة