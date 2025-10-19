فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي مؤقتاً يوم الأحد الموافق 19-10-2025، لإجراء صيانة سنوية على عدد من خطوط الشبكة في مناطق دير علا والأغوار الشمالية، ضمن خططها لتحسين كفاءة الشبكات وضمان استمرارية الخدمة.



وأوضحت الشركة أن برنامج الفصل سيكون على النحو التالي:



في دير علا:

سيتم فصل التيار من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 3:00 عصراً عن المناطق التالية:

مصلح حمدان، مزرعة الجامعة الأردنية، مختبر فحص التربة، تفرع عرعر، ظهرة الرمل، مضخة ظهرة الرمل، مركز صحي ظهرة الرمل، مضخة رقم 78، مزرعة زيدان، مزارع الدكتور عبدالله عرعر، مزارع خطاب، مزارع سالم نينو، المزرعة الملكية الأميرة سلمى، والمفرزة الطمونية التابعة للقوات المسلحة.

وذلك بهدف تنفيذ صيانة سنوية على الخط الرئيسي.



في الأغوار الشمالية:

سيجري فصل التيار من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 3:30 عصراً عن جزء من المنشية، الساخنة، الحمامرة، ومحول خوله شحادة، وذلك ضمن برنامج الصيانة السنوية.

