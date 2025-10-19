الأحد 2025-10-19 10:52 ص
 

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الأحد 2514 طنًا، فيما بلغت كمية الفواكه 763 طنًا، والورقيات 226 طنًا.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، ووفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-25 قرشًا، والبصل الناشف 20-40 قرشًا، والبطاطا 15-35 قرشًا، والبندورة 15-35 قرشًا، والجزر 35-50 قرشًا، والخيار 15-40 قرشًا، والزهرة 10-30 قرشًا، والليمون 50-130 قرشًا، والموز البلدي 50-80 قرشًا.
 
 
