الأحد 2025-10-19 08:04 ص
 

إسرائيل تؤكد التعرف على جثة أسير

إسرائيل تؤكد التعرف على جثة أسير
ارشيفية
 
الأحد، 19-10-2025 07:26 ص
الوكيل الإخباري-   أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ممثلي الجيش أبلغوا عائلة الأسير رونين إنغل بإعادة ابنهم إلى إسرائيل واستكمال التعرف عليه، بعد تسليم كتائب القسام جثتي أسيرين الليلة الماضية.اضافة اعلان


وأشار المكتب إلى أن عملية التعرف على الجثة الثانية التي أُعيدت لا تزال مستمرة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

طريق سريع في كاليفورنيا

عربي ودولي إغلاق طريق سريع في كاليفورنيا وسط تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية

زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب مياه الخليج

عربي ودولي زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب مياه الخليج

جانب من الحادث

عربي ودولي البرازيل.. مصرع 17 شخصا على الأقل في حادث انقلاب حافلة

مستوطنون يحرقون مركبات لفلسطينيين جنوب الضفة

فلسطين مستوطنون يحرقون مركبات لفلسطينيين جنوب الضفة

إسرائيل تؤكد التعرف على جثة أسير

فلسطين إسرائيل تؤكد التعرف على جثة أسير

غزة

فلسطين قصف مدفعي شرق مدينة غزة

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي مؤقتاً يوم الأحد الموافق 19-10-2025، لإجراء صيانة سنوية على عدد من خطوط الشبكة في مناطق دير علا والأغوار الشمالي

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم_أسماء



 
 





الأكثر مشاهدة