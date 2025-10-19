إسرائيل تؤكد التعرف على جثة أسير

07:26 ص

الوكيل الإخباري- أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ممثلي الجيش أبلغوا عائلة الأسير رونين إنغل بإعادة ابنهم إلى إسرائيل واستكمال التعرف عليه، بعد تسليم كتائب القسام جثتي أسيرين الليلة الماضية.





وأشار المكتب إلى أن عملية التعرف على الجثة الثانية التي أُعيدت لا تزال مستمرة.