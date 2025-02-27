اليرموك تُطلق شبكة بحثية متخصصة في قضايا المرأة والأسرة

الوكيل الإخباري- أطلق مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك، اليوم الخميس، شبكة بحثية متخصصة في قضايا المرأة والأسرة.

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وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير والتصنيفات الدكتور موفق العتوم، خلال حفل الإطلاق، إن الجامعة وضمن خطتها الاستراتيجية تحرص على ممارسة دورها الوطني تجاه القضايا المجتمعية المختلفة بما فيها قضايا المرأة والأسرة من خلال توظيف البحث العلمي الرصين واستثمار الخبرات العلمية الموجودة لدى أساتذة الجامعة وباحثيها.