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اليرموك تُطلق شبكة بحثية متخصصة في قضايا المرأة والأسرة

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
الخميس، 27-02-2025 08:52 م

الوكيل الإخباري-   أطلق مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية في جامعة اليرموك، اليوم الخميس، شبكة بحثية متخصصة في قضايا المرأة والأسرة.

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وقال نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير والتصنيفات الدكتور موفق العتوم، خلال حفل الإطلاق، إن الجامعة وضمن خطتها الاستراتيجية تحرص على ممارسة دورها الوطني تجاه القضايا المجتمعية المختلفة بما فيها قضايا المرأة والأسرة من خلال توظيف البحث العلمي الرصين واستثمار الخبرات العلمية الموجودة لدى أساتذة الجامعة وباحثيها.


وأكد، أن إطلاق أنشطة هذه الشبكة، يأتي كنتاج عمل مؤسسي لهدف علمي تنموي تؤمن به جامعة اليرموك، مشيرا إلى ما ستمثله الشبكة من نقلة نوعية في البحوث الخاصة بقضايا الأسرة والمرأة، لا سيما من خلال توظيف الأبحاث المشتركة وتوجيه هذه البحوث إلى القضايا المستحدثة.

 
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