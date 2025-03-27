انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" اليوم

وبدأت عملية التسجيل صباح الأحد 3 آذار الحالي، واستمرت حتى اليوم، حيث أكدت الوزارة أنه لن يتم تمديد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ.
وكان مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، قد توقع تسجيل نحو 350 ألف طالب لامتحان الثانوية العامة، موزعين بين جيل 2007 و2008 والمعيدين، مشيرًا إلى أن جيل 2008 سيكون أول دفعة تخضع لنظام الامتحانات الجديد الذي يستمر لعامين.
إجراءات التسجيل:
الطلبة النظاميون: يحصلون على طلبات اشتراكهم من مدارسهم.
طلبة الدراسة الخاصة الجدد: يحصلون على طلباتهم من مديريات التربية، أو من مكاتب السفارات والمستشارين الثقافيين في الخارج.
الطلبة غير المستكملين أو الراغبون في رفع معدلاتهم: يسجلون إلكترونيًا عبر الموقع (exams.moe.gov.jo)، ويتم دفع الرسوم عبر "إي فواتيركم".
الوثائق المطلوبة للتسجيل:
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر.
صورتان شخصيتان قياس 4×6.
صورة عن وثيقة خدمة العلم للذكور فوق 17 عامًا.
شهادات أو كشوف العلامات للطلبة المتقدمين كدراسة خاصة.
رسوم التسجيل:
الطلبة النظاميون:
20 دينارًا في المدارس الحكومية.
50 دينارًا في المدارس الخاصة.
الطلبة غير النظاميين (الدراسة الخاصة):
20 دينارًا رسم اشتراك.
10 دنانير لكل مبحث مكوّن من ورقة واحدة.
5 دنانير لكل ورقة في المباحث المكوّنة من ورقتين.
وأشارت الوزارة إلى أن الكتب المعتمدة لامتحان "التوجيهي" لعام 2025 هي الكتب الدراسية الخاصة بالعام الحالي 2024/2025 (جيل 2007).
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