الأحد 2025-10-05 09:00 م
 

انخفاض الحوادث السيبرانية خلال الربع الثاني من العام

انخفاض الحوادث السيبرانية خلال الربع الثاني من العام
انخفاض الحوادث السيبرانية خلال الربع الثاني من العام
 
الأحد، 05-10-2025 06:50 م
الوكيل الإخباري-  انخفضت الحوادث السيبرانية التي تعرضت لها الشبكات الوطنية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالربع الأول منه، لتصل إلى 965 حادثة.اضافة اعلان


وأظهر تقرير الموقف الأمني السيبراني للربع الثاني لعام 2025، الذي نشره المركز الوطني للأمن السيبراني اليوم الأحد على موقعه الإلكتروني، انخفاض الحوادث السيبرانية الخطيرة خلال هذا الربع بنسبة 42 بالمئة، فيما بلغ عدد عمليات الاستجابة للحوادث 66 عملية، وعدد عمليات التحليل الرقمي 30 عملية.

وتوزعت الحوادث حسب درجة خطورتها إلى: 88 بالمئة متوسطة الخطورة، و11 بالمئة منخفضة، و1 بالمئة خطيرة، بينما توزعت حسب الهدف إلى: 47 بالمئة تعطيل وتخريب، و34 بالمئة قرصنة سيبرانية، و18 بالمئة تجسس سيبراني، و1 بالمئة مكاسب مالية.

وأشار التقرير إلى رصد انتحال 54 موقعا إلكترونيا وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي مزيفة الهوية الرقمية لمؤسسات وطنية، وحادثين لتغيير وتعديل المحتوى، بالإضافة إلى تعرض عدد من المؤسسات الوطنية لهجمات برمجيات الفدية، وازدياد هجمات حجب الخدمة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية العمد عضوا بمجلس أمناء جائزة الإدارة الحصيفة

وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات

أخبار محلية وزير الشباب يبحث التعاون الرياضي مع مديرة الجمعية الأردنية للماراثونات

مركز صحي المفرق الأولي يباشر عمله في موقعه الجديد

أخبار محلية مركز صحي المفرق الأولي يباشر عمله في موقعه الجديد

مصر .. اختفاء لوحة أثرية نادرة والسلطات تحقق في الواقعة

منوعات مصر .. اختفاء لوحة أثرية نادرة والسلطات تحقق في الواقعة

ب

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين التنمية الاجتماعية وجمعية يد العون للإغاثة

ل

أخبار محلية تعيين وسيم الحداد مديرا عاما لبنك تنمية المدن والقرى

ا

أخبار محلية الأردن ينضم لاتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود

ا

أخبار محلية إقرار نظام المكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعة الحسين بن طلال



 
 





الأكثر مشاهدة