انخفاض الحوادث السيبرانية خلال الربع الثاني من العام

الوكيل الإخباري- انخفضت الحوادث السيبرانية التي تعرضت لها الشبكات الوطنية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالربع الأول منه، لتصل إلى 965 حادثة.





وأظهر تقرير الموقف الأمني السيبراني للربع الثاني لعام 2025، الذي نشره المركز الوطني للأمن السيبراني اليوم الأحد على موقعه الإلكتروني، انخفاض الحوادث السيبرانية الخطيرة خلال هذا الربع بنسبة 42 بالمئة، فيما بلغ عدد عمليات الاستجابة للحوادث 66 عملية، وعدد عمليات التحليل الرقمي 30 عملية.



وتوزعت الحوادث حسب درجة خطورتها إلى: 88 بالمئة متوسطة الخطورة، و11 بالمئة منخفضة، و1 بالمئة خطيرة، بينما توزعت حسب الهدف إلى: 47 بالمئة تعطيل وتخريب، و34 بالمئة قرصنة سيبرانية، و18 بالمئة تجسس سيبراني، و1 بالمئة مكاسب مالية.



وأشار التقرير إلى رصد انتحال 54 موقعا إلكترونيا وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي مزيفة الهوية الرقمية لمؤسسات وطنية، وحادثين لتغيير وتعديل المحتوى، بالإضافة إلى تعرض عدد من المؤسسات الوطنية لهجمات برمجيات الفدية، وازدياد هجمات حجب الخدمة.

