 
السبت 2024-10-26 04:19 م
 

انطلاق أعمال مؤتمر التغطية الصحية الشاملة

مؤتمر التغطية الصحية الشاملة
مؤتمر التغطية الصحية الشاملة
السبت، 26-10-2024 04:05 م

الوكيل الإخباري-   انطلقت، اليوم السبت، أعمال مؤتمر "التغطية الصحية الشاملة بين الاستراتيجيات والتطبيق"، بتنظيم من الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية وبمشاركة خبراء في الصحة العامة.

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وشمل المؤتمر جلسات نقاشية تتناول واقع التغطية الصحية الشاملة، ودور القطاعات المختلفة في تحقيقها، والتحديات التمويلية، واستراتيجيات تعزيز التغطية الصحية في المملكة.


وقال أمين عام الجمعية الدكتور فواز العجلوني، إن المؤتمر يهدف إلى تجسيد رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال سياسات صحية متكاملة تعزز مكانة الأردن عالميا، مشيرا إلى أن المؤتمر يركز على تحسين استخدام الموارد المالية في القطاع الصحي، وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات الصحية.

 
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