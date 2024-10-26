انطلاق أعمال مؤتمر التغطية الصحية الشاملة

الوكيل الإخباري- انطلقت، اليوم السبت، أعمال مؤتمر "التغطية الصحية الشاملة بين الاستراتيجيات والتطبيق"، بتنظيم من الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية وبمشاركة خبراء في الصحة العامة.

اضافة اعلان



وشمل المؤتمر جلسات نقاشية تتناول واقع التغطية الصحية الشاملة، ودور القطاعات المختلفة في تحقيقها، والتحديات التمويلية، واستراتيجيات تعزيز التغطية الصحية في المملكة.