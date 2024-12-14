انطلاق اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا في العقبة

وستعقد اللجنة بعد ذلك اجتماعاً مع وزراء خارجية الجمهورية التركية، ومع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ووزير خارجية فرنسا، وممثلين عن بقية اعضاء اللجنة المصغرة حول سوريا، المملكة المتحدة وألمانيا، إضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي حول سوريا.
وستبحث الاجتماعات سبل دعم عملية سياسية جامعة يقودها السوريون لإنجاز عملية انتقالية وفق قرار مجلس الأمن 2254، تلبي طموحات الشعب السوري، وتضمن إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، وتحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وحقوق جميع مواطنيها.
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