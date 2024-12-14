انطلاق اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا في العقبة

الوكيل الإخباري- انطلقت اجتماعات العقبة حول سوريا، والتي ستبدأ باجتماع للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العراقية، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر.

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وستعقد اللجنة بعد ذلك اجتماعاً مع وزراء خارجية الجمهورية التركية، ومع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ووزير خارجية فرنسا، وممثلين عن بقية اعضاء اللجنة المصغرة حول سوريا، المملكة المتحدة وألمانيا، إضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي حول سوريا.