انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان الأردن لأفلام الأطفال

الوكيل الإخباري- برعاية وحضور سمو الأميرة جليلة بنت علي، انطلقت مساء اليوم الجمعة في مقر الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بعمان، فعاليات "مهرجان الأردن لأفلام الأطفال" بدورته الـ 4، بمشاركة أفلام محلية وعربية ودولية. اضافة اعلان





وفي حفل انطلاق المهرجان الذي تنظمه الهيئة ويستمر لمدة 6 أيام، ألقى مدير عام الهيئة مهند البكري كلمة قال فيها إن المهرجان يكبر وتتسع المشاركات فيه وهو يقدم عروضه في عمان ومحافظات المملكة.



وأشار البكري إلى أنه تقدم للمشاركة بدورة المهرجان الحالية (الرابعة) 133 فيلما محليا وعربيا ودوليا، مبينا أنه سيتم عرض 27 فيلما قصيرا وطويلا، منها 9 أفلام طويلة ستشارك من ضمنها 4 أفلام للتنافس على جوائز المهرجان، فيما سيتنافس 18 فيلما قصيرا على الجوائز .



واشتمل حفل افتتاح المهرجان الذي حضره حشد كبير من الأطفال وذويهم على فعالية الحكواتي التي قدمتها سالي الشبلي، التي قدمت أيضا أغنية تفاعلية مع الأطفال مرتبطة بموروث بلاد الشام الغنائي للأطفال.



كما اشتمل حفل الافتتاح على استعراض مسرحي غنائي قدمته فرقة "آدم ومشمش" بعنوان "آدم ومشمش والديناصور وحيد" بأسلوب احترافي وتعليمي وتفاعلي مع الأطفال.



وكرمت سمو الأميرة جليلة بنت علي، الفنانة القديرة قمر الصفدي بدرع المهرجان، تقديرا لما قدمته خلال مسيرتها الفنية الثرية من أعمال للأطفال ومن أبرزها أعمال الدوبلاج.



وستعرض الأفلام المشاركة في المهرجان في تاج سينما وفي المسرح الخارجي للهيئة، ويتبع العروض نقاشات مع مختصين في السينما.



وتضم لجنة تحكيم مسابقات المهرجان المخرج عبد الكريم الجراح من الأردن، والناقدة السينمائية لمى طيارة من سوريا، والمخرج نواف الجناحي من الإمارات.

