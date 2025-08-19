انطلاق الملتقى الأول لريادة الأعمال المهنية بالزرقاء

وأكد مساعد مدير الشؤون الفنية بمؤسسة التدريب المهني، المهندس رأفت الصوافين، خلال الملتقى الذي رعى إطلاقه مدير عام المؤسسة أحمد الغرايبة، أن المؤسسة ماضية في دعم خريجيها وتأهيلهم لإطلاق مشاريع ريادية تسهم في إيجاد فرص عمل غير تقليدية، تنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في تمكين الشباب وفتح آفاق عمل مبتكرة تتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي لا سيما محرك الريادة والابتكار.
وأشار الصوافين إلى أن التسجيل ببرامج معاهد المؤسسة التدريبية ما يزال مستمراً من خلال نافذة (ereg.vtc.gov.jo) الإلكترونية.
وتضمن الملتقى 4 جلسات استعرض خلالها خريجو المؤسسة قصص نجاح وتجارب ريادية في قطاعات: التجميل، والضيافة، والصناعات الحرفية، والزراعة المائية، وخدمات السيارات، والرعاية الصحية.
وقدمت خلال الملتقى مبادرة من مركز زها الثقافي بعنوان "العجلات الخضراء" لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية، دعماً لإنشاء مركز لعلاج مرضى الشلل الدماغي.
واختتمت الفعاليات بتكريم عدد من أصحاب قصص النجاح تقديراً لجهودهم في تأسيس مشاريع ريادية، إلى جانب تكريم وسائل الإعلام لدورها في إبراز منجزات المؤسسة ودعم رسالتها التنموية.
