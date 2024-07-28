انطلاق فعاليات ديوان التراث والآثار الثامن في الجامعة الهاشمية

الوكيل الإخباري - انطلقت في الجامعة الهاشمية، اليوم الأحد، فعاليات منصة "ديوان التراث والآثار الثامن" الذي يستمر يومين بعنوان "بوابة إلى المستقبل: أساليب جديدة في علم الآثار".



وتستضيف الفعاليات كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث في الجامعة بالشراكة مع مجلس البحوث البريطاني في بلاد الشام، والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى، والمعهد البروتستانتي الألماني للآثار، والمركز الأميركي للأبحاث، حيث تهدف المنصة إلى عرض ومناقشة بحوث الطلبة والخريجين بإشراف أساتذة وخبراء حول التراث الثقافي والدراسات الأثرية والتراثية ومناقشة أحدث التطورات في علم الآثار والتراث.



وحضر فعاليات الافتتاح رئيسة جمعية أصدقاء الآثار والتراث الشريفة نوفة بنت ناصر، والسفير الفرنسي في عمان أليكسي لوكوور غرانميزون، ومدير عام متحف الأردن الدكتور إيهاب عمارين، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، ومجموعة من الطلبة الباحثين والأكاديميين والخبراء المشاركين.



وأشار رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، إلى دور الجامعة، من خلال كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث، في تعزيز الوعي الطلابي بهذا الإرث الإنساني الذي يشكل أحد روافد الاقتصاد الأردني، وتوفير التدريب والتأهيل لإعداد الخريجين المؤهلين الذين يحرصون على تراث الأجداد ويتطلعون إلى المستقبل بثقة واقتدار.



وقال إن الجامعة تتطلع إلى إنشاء متحف تاريخي يعرض الاكتشافات الأثرية والموروث الثقافي والحضاري الأردني، ما يشكل نقلة نوعية في رفع الوعي المجتمعي وتوفير الفرص التدريبية المتخصصة للطلبة.



بدورها ، أكدت الشريفة نوفه بن ناصر أن حماية الموروث الحضاري بشقيه الأثري والتراث العمراني ودراسته وتوثيقه، هي مسؤولية مشتركة على الجميع النهوض بها باعتبارها جزءًا مهما من الهوية الوطنية الأردنية، داعية الطلبة والباحثين الجدد إلى المحافظة على هذا الموروث الأثري والتراثي وحمايته وتعزيزه وترويجه وفق خطة واضحة مبنية على الأسس العلمية التي تضمن ديمومته واستمراريته.