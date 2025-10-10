الجمعة 2025-10-10 05:04 م
 

بدء عودة آلاف النازحين إلى وسط وشمال غزة بعد وقف إطلاق النار

الجمعة، 10-10-2025 01:45 م

الوكيل الإخباري-  بدأ آلاف النازحين في غزة بالعودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع بعد دخول وقف النار حيز التنفيذ.

ورصدت الكاميرات طوابير من الرجال والنساء والأطفال يسيرون على الطريق الساحلية عقب بدء الهدنة.


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الانتقال من جنوب قطاع غزة إلى شماله، يسمح عبر طريق الرشيد وطريق صلاح الدين.

 
 
