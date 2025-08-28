الخميس 2025-08-28 01:27 ص
 

انفجار جرة غاز في أحد المنازل بالعاصمة عمان والدفاع المدني يهرع للمكان

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 28-08-2025 12:04 ص
الوكيل الإخباري-  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، الأربعاء، إن فرق الدفاع المدني والشرطة تعاملت مع حادث انفجار أسطوانة غاز داخل أحد المنازل في منطقة النصر بالعاصمة عمّان.اضافة اعلان


وأكد أن التفاصيل المتعلقة بالحادث سيتم نشرها تباعاً حال توفرها.
 
 
