انفجار جرة غاز في أحد المنازل بالعاصمة عمان والدفاع المدني يهرع للمكان

وأكد أن التفاصيل المتعلقة بالحادث سيتم نشرها تباعاً حال توفرها.
-
أخبار متعلقة
-
"بيت الإبداع" في عجلون يجمع التراث بالتكنولوجيا الحديثة
-
مراكز شبابية تنظم برامج وأنشطة متنوعة
-
انطلاق حملة النظافة الوطنية في لواء المزار الجنوبي
-
جامعتا اليرموك والطفيلة التقنية تنظمان فعاليتين لتعزيز التعليم وتنمية مهارات الطلبة
-
"زراعة المزار الجنوبي" تنظم مدرسة حقلية حول الإدارة المتكاملة لأشجار الزيتون
-
المستشفى الميداني الأردني في شمال غزة يستقبل اليوم 1765 مراجعا
-
وفد من مركز تطوير الأعمال يطّلع على خدمات وإنجازات "البريد الأردني"
-
محافظ الزرقاء يؤكد أهمية ودور المراكز القرآنية في ترسيخ القيم الدينية النبيلة