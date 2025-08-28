انفجار جرة غاز في أحد المنازل بالعاصمة عمان والدفاع المدني يهرع للمكان

12:04 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/743903 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، الأربعاء، إن فرق الدفاع المدني والشرطة تعاملت مع حادث انفجار أسطوانة غاز داخل أحد المنازل في منطقة النصر بالعاصمة عمّان. اضافة اعلان





وأكد أن التفاصيل المتعلقة بالحادث سيتم نشرها تباعاً حال توفرها.



