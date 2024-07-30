"باص السكري" في مركز صحي أم جوزة بالسلط الخميس

الوكيل الاخباري- تقيم الجمعية الأردنية للعناية بالسكري فعالية "باص السكري" يوم الخميس، المقبل في مدينة السلط (أم جوزه)، من خلال يوم صحي تثقيفي مجاني تحت رعاية محافظ البلقاء الدكتور يوسف القاعود، وتحت شعار "السكري والصحة: رحلة تتخطى العلاج"، وبالتعاون مع شركة أدوية الحكمة، من الساعة 10,30 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.



وقالت رئيسة الجمعية الدكتورة نديمة شقم اليوم الثلاثاء، إن اليوم الصحي يهدف إلى التوعية بمرض السكري وأهمية الكشف المبكر عنه وطرق الوقاية من أمراض القلب والكلى، مشيرة الى أنه سيتم إجراء فحوصات لتصلب الشرايين وضغط الدم ومحاضرة توعوية حول أمراض ضغط الدم خلال الفعالية.



وستشمل الفعالية قياس الوزن والطول وفحص السكر والضغط والكلى والعيون والقدم السكرية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية والتثقيفية والتغذوية.

