 
الخميس 2025-02-13 04:58 م
 

بحث إنشاء أول معهد للمهن الخضراء ومهارات المستقبل

وزارة العمل
وزارة العمل
الخميس، 13-02-2025 03:40 م

الوكيل الإخباري-    عقد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، الدكتور خالد البكار، ومديرة مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) في الأردن كيم سو يونغ، اجتماعا لبحث مشروع إنشاء أول معهد للمهن الخضراء ومهارات المستقبل في المملكة.

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وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، يأتي هذا التعاون انسجاما مع المرحلة الثانية للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2025-2028، الذي يركز على تعزيز الشراكات الدولية ودعم الاقتصاد الأخضر.


ويهدف إنشاء المعهد المتميز للمهن الخضراء إلى تدريب الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة على المهن الخضراء ومهارات المستقبل، بما في ذلك الطاقة المتجددة، صيانة السيارات الكهربائية والهجينة، معالجة المياه وتقليل الأثر البيئي، المهارات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، إعادة تدوير النفايات، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة.

 
gnews

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