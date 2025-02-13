بحث إنشاء أول معهد للمهن الخضراء ومهارات المستقبل

الوكيل الإخباري- عقد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني، الدكتور خالد البكار، ومديرة مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) في الأردن كيم سو يونغ، اجتماعا لبحث مشروع إنشاء أول معهد للمهن الخضراء ومهارات المستقبل في المملكة.

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وبحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، يأتي هذا التعاون انسجاما مع المرحلة الثانية للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2025-2028، الذي يركز على تعزيز الشراكات الدولية ودعم الاقتصاد الأخضر.