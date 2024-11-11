بحث التعاون بين "البلقاء التطبيقية" ومجلس محافظة جرش

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني مع رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم وأعضاء المجلس، آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

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وناقش الجانبان الخطة الخاصة بكلية جرش التقنية، والتي تشمل تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتطوير التكنولوجي، مؤكدا أهمية دور الجامعة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، مشيدا بالدور المتزايد لمجالس المحافظات في دعم التعليم العالي.