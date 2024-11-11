بحث التعاون بين "البلقاء التطبيقية" ومجلس محافظة جرش

وناقش الجانبان الخطة الخاصة بكلية جرش التقنية، والتي تشمل تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتطوير التكنولوجي، مؤكدا أهمية دور الجامعة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، مشيدا بالدور المتزايد لمجالس المحافظات في دعم التعليم العالي.
وأشار إلى التزام الجامعة بتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بإنشاء كلية تقنية في محافظة جرش بهدف تزويد المجتمع المحلي بخريجين مؤهلين في مجالات " السياحة، وترميم الآثار، والزراعة"
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