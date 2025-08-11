بحث التعاون بين بلدية بيرين و"العمل الدولية"

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة بلدية بيرين، التابعة لمحافظة الزرقاء أحمد الفراهيد، ومنسق مكتب المنظمة العمل الدولية في الأردن المهندس أنس العبادي، اليوم الاثنين، الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قضاء بيرين في عدة مجالات سياحية وزراعية وخدمية.

وأكد الفراهيد ضرورة العمل على تجويد هذه الفرص بالتعاون مع مكتب المنظمة في الأردن لإيجاد التمويل المناسب لتنفيذ المشاريع ذات الطابع الإنتاجي التشغيلي لأبناء القضاء.