بحث التعاون بين بلدية بيرين و"العمل الدولية"

وأكد الفراهيد ضرورة العمل على تجويد هذه الفرص بالتعاون مع مكتب المنظمة في الأردن لإيجاد التمويل المناسب لتنفيذ المشاريع ذات الطابع الإنتاجي التشغيلي لأبناء القضاء.
وأشاد العبادي بدور البلدية المحوري في إنجاح البرامج والمشاريع وتسهيل الإجراءات اللازمة لتنفيذها، ما حقق فوائد كبيرة للأهالي ومكنهم من المشاركة الفاعلة في هذه المبادرات، مشيرا إلى استمرار التعاون بين الجانبين في الفترة المقبلة، مع العمل على طرح وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية جديدة تخدم المجتمع المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الصحة يوضح حول انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الزرقاء الحكومي
-
مراكز شبابية تنظم أنشطة وبرامج متنوعة
-
وفاتان إثر حادث غرق في محافظة إربد
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية
-
مطالبة نيابية بالسماح لطلبة التوجيهي لعام 2007 بإعادة 4 مواد دراسية بدل مادتين
-
ورشة في أوقاف إربد الثانية حول الإسعافات الأولية
-
رئيس لجنة بلدية جرش يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات
-
300 طفل يختتمون فعاليات النادي الصيفي "فرسان العلم"