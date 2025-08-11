الثلاثاء 2025-08-12 12:31 ص
 

بحث التعاون بين بلدية بيرين و"العمل الدولية"

الإثنين، 11-08-2025 11:03 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة بلدية بيرين، التابعة لمحافظة الزرقاء أحمد الفراهيد، ومنسق مكتب المنظمة العمل الدولية في الأردن المهندس أنس العبادي، اليوم الاثنين، الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قضاء بيرين في عدة مجالات سياحية وزراعية وخدمية.

وأكد الفراهيد ضرورة العمل على تجويد هذه الفرص بالتعاون مع مكتب المنظمة في الأردن لإيجاد التمويل المناسب لتنفيذ المشاريع ذات الطابع الإنتاجي التشغيلي لأبناء القضاء.


وأشاد العبادي بدور البلدية المحوري في إنجاح البرامج والمشاريع وتسهيل الإجراءات اللازمة لتنفيذها، ما حقق فوائد كبيرة للأهالي ومكنهم من المشاركة الفاعلة في هذه المبادرات، مشيرا إلى استمرار التعاون بين الجانبين في الفترة المقبلة، مع العمل على طرح وتنفيذ برامج ومشاريع تنموية جديدة تخدم المجتمع المحلي.

 
 
