بدء الأعمال المبكرة لمشروع الناقل الوطني للمياه وإقرار الملاحق الفنية له

الوكيل الإخباري- أوضح تقرير منجزات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أن مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان شهد تقدماً مهماً خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث وافق مجلس الوزراء على وثيقة التعهد الخاصة بالمشروع، إضافة إلى الموافقة على الملاحق الفنية لاتفاقية الناقل الوطني. اضافة اعلان





ووفق التقرير، بدأ العمل بالأعمال المبكرة للمشروع، والتي تشمل التصاميم الفنية، والمسوحات الطبوغرافية، والفحوصات الجيوتقنية، والأعمال المدنية والبيئية، وتجهيز المنشآت المؤقتة.



وبيّن التقرير أن قطاع المياه شهد كذلك توقيع اتفاقية منحة بقيمة 31 مليون يورو من الحكومة الألمانية عبر بنك الإعمار الألماني لدعم مشروع الناقل الوطني، إلى جانب توقيع اتفاقية مشروع صرف صحي حكما – إربد الممول من بنك الإعمار الألماني بقيمة 11.38 مليون دينار أردني، واتفاقية مشروع محطة شمال شرق البلقاء لصرف صحي بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو ومنحة بقيمة 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.



كما أشار التقرير إلى إطلاق أعمال تنفيذ مشروع تأهيل شبكات المصطبة – جرش بقيمة 7.03 ملايين دينار، واتفاقية تأهيل شبكات مياه الطفيلة بقيمة 6.1 ملايين دينار.



وتضمن التقرير إنجازات أخرى من بينها استلام مواقع حصاد مائي لخمس عطاءات بسعة تخزينية تصل إلى 750 ألف متر مكعب، وعقد اجتماعات للجنة الأردنية السورية المشتركة حول حوض نهر اليرموك، وتنفيذ مشاريع لحماية البنية التحتية في سدود المملكة، إضافة إلى إطلاق نظام إدارة المياه والطاقة لتعزيز الكفاءة، وإقرار نظام معدل لمراقبة المياه الجوفية لسنة 2025.



كما تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متخصصة لتحلية المياه في تل المنطح بمحافظة المفرق، وتوقيع عشر اتفاقيات استثمارية في مناطق الأغوار الوسطى والجنوبية، وتوقيع ست اتفاقيات مع القطاع الخاص لنقل مهام توزيع المياه إلى جمعيات مستخدمي المياه، وإنجاز الدراسات الخاصة بإنشاء مشاتل للحصاد المائي موزعة على مختلف المحافظات.



وأشار التقرير إلى أن قطاع المياه شهد أيضاً توقيع اتفاقيات في مجال الصرف الصحي ومشاريع رفع كفاءة الشبكات، وتوفير 20 مليون متر مكعب من المشاريع الخاصة برفع كفاءة الطاقة المائية وضبط الاعتداءات على مصادر المياه، إضافة إلى إعداد دليل لتحسين كفاءة استهلاك المياه في القطاعات المختلفة.



وبيّن التقرير أن مؤشرات قطاع المياه حتى الربع الثاني من العام 2025 سجلت جودة لمياه الشرب بنسبة 99%، ونسبة إمداد منتظم لمياه الري بلغت 68%، فيما بلغ معدل ساعات الإمداد المنتظم لمياه الشرب 12 ساعة أسبوعياً.



ونشرت رئاسة الوزراء تقرير النصف الأول من العام 2025، للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025. ويبيّن التقرير المنجزات التي تحققت ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والقرارات الاقتصادية الصادرة عن مجلس الوزراء، حتى نهاية النصف الأول من العام 2025.



كما يشمل التقرير أبرز المؤشرات والأرقام لمحركات النمو الثمانية وهي: الاستثمار، ونوعية الحياة، والأردن كوجهة عالمية، والموارد المستدامة، والخدمات المستقبلية، وبيئة مستدامة، والريادة والإبداع، والصناعات عالية القيمة.