الإثنين 2025-09-08 01:45 ص
 

بدء التقدّم للاستفادة من مشروع تمليك الأراضي للمعلمين الاثنين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 08-09-2025 12:02 ص
الوكيل الإخباري-  يبدأ الاثنين، التقدم للاستفادة من مشروع تمليك الأراضي للمعلمين المشتركين في صندوق إسكان موظفي الوزارة لسنة 2025.اضافة اعلان


ووفق ما أعلنت الوزارة فإن التقديم يستمر حتى 30 أيلول 2025، عن طريق رابط منصة الموظفين.

وكانت وزارة التربية أعلنت، أسس مشروع تمليك الأراضي للمعلمين المشتركين في صندوق إسكان موظفيها، وأضافت الوزارة رابطا على موقعها الإلكتروني يُبين مواقع المشاريع، وأسس مشروع تمليك الأراضي للمعلمين المشتركين في صندوق إسكان موظفي الوزارة لسنة 2025.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات، إن مساحة أراضي المعلمين التي خصصت لمشروع تمليك الأراضي للمعلمين المشتركين في صندوق إسكان موظفيها، ما بين 300 متر إلى 600 متر مربع للقطعة الواحدة موزعة على 7 محافظات وهي (عمّان، والزرقاء، وإربد، والطفيلة، والكرك، والعقبة والمفرق)، وتختلف الأسعار حسب المحافظة وموقع المشروع.

وبيّن حياصات أن تخصيص قطع الأراضي للمعلمين تأتي ضمن معايير تراعي احتياجات المعلمين السكنية والمهنية وتضمن توفير بيئة متكاملة بالخدمات.

وأوضح أن القرار يشمل المعلمين المسجلين في صندوق إسكان موظفيها.

وبيّن حياصات أن هذه المبادرة جاءت عقب توجيهات رئيس الوزراء، جعفر حسّان في تخصيص أراضٍ لإنشاء إسكانات للمعلمين في المحافظات، ضمن حزمة متكاملة لدعم معلمي وزارة التربية والتعليم، تقديرا لدورهم المحوري في بناء الأجيال، وترجمة لإيمان الحكومة بمكانتهم المجتمعية والمهنية.

وكانت الحكومة خصصت 1039 قطعة أرض لإنشاء إسكانات للمعلمين في مختلف محافظات المملكة، من خلال المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وتقديمها للمعلمين بخصومات تصل إلى خمسين بالمئة مقارنة بالقطع المماثلة لقيمتها السوقية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات الأوكرانية تهاجم مدرسة في دونيتسك بطائرة مسيرة

عربي ودولي القوات الأوكرانية تهاجم مدرسة في دونيتسك بطائرة مسيرة

ل

عربي ودولي ألمانيا.. مصرع ثلاثة أشخاص جراء اشتعال النار في سيارة كهربائية

الجيش يحباط محاولة تسلل شخصين على الحدود

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين على الحدود

ا

عربي ودولي زيلينسكي: ترامب أعطى بوتين ما أراده خلال قمة ألاسكا

ل

عربي ودولي ترامب يكشف هدف الحملة العسكرية الحقيقي ضد شيكاغو

توزيع الكهرباء تبحث في العقبة تحديث البنية التحتية وإنشاء محطة تحويل جديدة

أخبار محلية توزيع الكهرباء تبحث في العقبة تحديث البنية التحتية وإنشاء محطة تحويل جديدة

ل

أسواق ومال مجموعة "أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط في أكتوبر

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية بدء التقدّم للاستفادة من مشروع تمليك الأراضي للمعلمين الاثنين



 
 





الأكثر مشاهدة