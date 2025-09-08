بدء التقدّم للاستفادة من مشروع تمليك الأراضي للمعلمين الاثنين

12:02 ص

الوكيل الإخباري- يبدأ الاثنين، التقدم للاستفادة من مشروع تمليك الأراضي للمعلمين المشتركين في صندوق إسكان موظفي الوزارة لسنة 2025.





ووفق ما أعلنت الوزارة فإن التقديم يستمر حتى 30 أيلول 2025، عن طريق رابط منصة الموظفين.



وكانت وزارة التربية أعلنت، أسس مشروع تمليك الأراضي للمعلمين المشتركين في صندوق إسكان موظفيها، وأضافت الوزارة رابطا على موقعها الإلكتروني يُبين مواقع المشاريع، وأسس مشروع تمليك الأراضي للمعلمين المشتركين في صندوق إسكان موظفي الوزارة لسنة 2025.



وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات، إن مساحة أراضي المعلمين التي خصصت لمشروع تمليك الأراضي للمعلمين المشتركين في صندوق إسكان موظفيها، ما بين 300 متر إلى 600 متر مربع للقطعة الواحدة موزعة على 7 محافظات وهي (عمّان، والزرقاء، وإربد، والطفيلة، والكرك، والعقبة والمفرق)، وتختلف الأسعار حسب المحافظة وموقع المشروع.



وبيّن حياصات أن تخصيص قطع الأراضي للمعلمين تأتي ضمن معايير تراعي احتياجات المعلمين السكنية والمهنية وتضمن توفير بيئة متكاملة بالخدمات.



وأوضح أن القرار يشمل المعلمين المسجلين في صندوق إسكان موظفيها.



وبيّن حياصات أن هذه المبادرة جاءت عقب توجيهات رئيس الوزراء، جعفر حسّان في تخصيص أراضٍ لإنشاء إسكانات للمعلمين في المحافظات، ضمن حزمة متكاملة لدعم معلمي وزارة التربية والتعليم، تقديرا لدورهم المحوري في بناء الأجيال، وترجمة لإيمان الحكومة بمكانتهم المجتمعية والمهنية.



وكانت الحكومة خصصت 1039 قطعة أرض لإنشاء إسكانات للمعلمين في مختلف محافظات المملكة، من خلال المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، وتقديمها للمعلمين بخصومات تصل إلى خمسين بالمئة مقارنة بالقطع المماثلة لقيمتها السوقية.



