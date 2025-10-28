الملك يستقبل الرئيس العراقي لدى وصوله المملكة

وكان في الاستقبال بمطار ماركا، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، وسفير العراق لدى الأردن عمر البرزنجي.
