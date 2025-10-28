4 خطوات لاختيار الإكسسوارات المناسبة بين الذهب والفضة

تعرّفي على لون بشرتك — فالإكسسوارات الذهبية تليق بالبشرة الدافئة، بينما الفضية تُبرز جمال البشرة الفاتحة أو الباردة.
انسّقيها مع ألوان ملابسك — الألوان الدافئة كالبيج والبني تناسب الذهب، فيما تتماشى الفضة مع الأزرق والبنفسجي والوردي.
اختاري حسب المناسبة — الذهب للمناسبات الرسمية، والفضة للإطلالات اليومية البسيطة.
اتبعي ذوقك الخاص — الأناقة الحقيقية في الانسجام بين شخصيتك وأسلوبك، لا في لون المعدن.
