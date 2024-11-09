بدء العمل بمشروع إعادة تأهيل طريق الزرقاء - المفرق

الوكيل الإخباري- بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال مشروع صيانة وتحسين وإعادة تأهيل طريق الزرقاء - المفرق في المنطقة الممتدة من ثغرة الجب ولغاية جسر قاعدة الملك حسين الجوية مروراً بجامعة آل البيت وبطول (13كم).

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وتشمل أعمال العطاء كشط سطح الطريق وتنفيذ طبقة خلطة إسفلتية جديدة وأعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.



وتبلغ كلفة المشروع الإجمالية 2.8 مليون دينار ومدة العمل 180 يوما.



وجاء اختيار الطريق في هذه المرحلة لكونه أحد الطرق الحيوية التي تربط محافظة العاصمة بمحافظات الزرقاء والمفرق وإربد وتمتد نحو الحدود مع سوريا.



ونظرا لأهمية الطريق؛ سيتم تنفيذ أعمال المشروع دون إغلاقه أمام حركة السير، حيث سيتم اعتماد نظام التحويلات الجزئية بتحويل اتجاهي السير على أحد المسارب وتنفيذ الأعمال على المسرب الآخر لحين انتهاء العمل ثم عكس التحويلة.



وبينت الوزارة أنه سيتم إجراء تحويلات مرورية حسب نموذج التحويلة المرفق، اعتبارا من اليوم، وستعمل الوزارة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة العامة.