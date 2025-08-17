الأحد 2025-08-17 07:54 ص
 

بدء دوام الهيئات التدريسية في المدارس الحكومية اليوم

وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 17-08-2025 05:52 ص
الوكيل الإخباري-   باشرت الهيئات التدريسية في المدارس الحكومية اليوم الأحد، دوامها الرسمي استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وذلك وفقًا للتقويم المدرسي الصادر عن وزارة التربية والتعليم.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة في بيان سابق، أن دوام المعلمين والإداريين يبدأ في 17 آب دون أي تغيير على المواعيد المقررة، مشيرة إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحضيرات مكثفة لاستقبال الطلبة، من ضمنها تسليم الكتب المدرسية، واستكمال إجراءات تسجيل الطلبة المنقولين.

ومن المقرر أن يبدأ دوام الطلبة رسميًا يوم الأحد المقبل الموافق 24 آب 2025، إيذانًا بانطلاق الفصل الدراسي الأول في جميع المدارس الحكومية.
 
 
