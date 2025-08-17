بدء دوام الهيئات التدريسية في المدارس الحكومية اليوم

وأكدت الوزارة في بيان سابق، أن دوام المعلمين والإداريين يبدأ في 17 آب دون أي تغيير على المواعيد المقررة، مشيرة إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحضيرات مكثفة لاستقبال الطلبة، من ضمنها تسليم الكتب المدرسية، واستكمال إجراءات تسجيل الطلبة المنقولين.
ومن المقرر أن يبدأ دوام الطلبة رسميًا يوم الأحد المقبل الموافق 24 آب 2025، إيذانًا بانطلاق الفصل الدراسي الأول في جميع المدارس الحكومية.
