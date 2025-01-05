بدء مشروع تركيب أنظمة طاقة حرارية في 33 مستشفى حكوميا

الوكيل الإخباري- بدأت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، بتنفيذ مشروع تحسين كفاءة الطاقة في المستشفيات الحكومية.

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وقال وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة خلال رعايته إعلان البدء بتنفيذ المشروع، يتضمن المشروع تركيب أنظمة سخانات شمسية حرارية في 33 مستشفى، إلى جانب صيانة الأنظمة والمتابعة والتدريب على آليات تشغيل الأنظمة بالمستشفيات، في أقاليم المملكة الثلاثة بهدف توفير حلول طاقة مستدامة للقطاع الصحي.



وأكد خلال لقائه الأمين العام لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات، أن تكلفة المشروع تبلغ 3.876 مليون يورو بتمويل مشترك بين وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وينفذ خلال الأعوام 2025-2027.



من جهتها، ثمنت خريسات مبادرة الوزارة لتنفيذ المشروع في القطاع الصحي، مؤكدة ضرورة متابعة وصيانة المشاريع المُنفذة والحاجة للتدريب على عمليات الصيانة لضمان ديمومة عمل المشاريع.



بدوره، أوضح المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة، أن المرحلة الأولى من المشروع ستنفذ في 9 مستشفيات حكومية في إقليم الشمال خلال العام الحالي والمرحلة الثانية تستهدف 15 مستشفى في إقليم الوسط خلال عام 2026 والمرحلة الثالثة تستهدف 9 مستشفيات في إقليم الجنوب عام 2027.



وأضاف، أن المشروع يساهم بتخفيض تكلفة الطاقة في المستشفيات الحكومية بمقدار 266.407 دينار سنوياً، ويحقق تخفيضاً في استهلاك الديزل 290.683 لتر سنوياً، ومن الغاز البترولي المسال 35.735 كيلوغرام سنوياً وهو ما يعادل في الاستهلاك 2588 ميجاوات. ساعة/ سنوياً، ما يساهم في خفض انبعاثات كربونية بمقدار 866 طنا سنوياً، وهو ما يتطابق مع الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020-2030 ومع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.



يذكر أن صندوق الطاقة نفذ خلال عام 2015 مشروع تركيب أنظمة خلايا شمسية لتسخين المياه لمستشفيات البشير كما نفذ مشروع تركيب خلايا شمسية في 17 مركزاً صحياً خلال الأعوام 2017/2018/2019 على التوالي.