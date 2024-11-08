 
الجمعة 2024-11-08 01:47 م
 

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

علم روسيا
روسيا
الجمعة، 08-11-2024 11:44 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت المملكة المتحدة  عن فرض أكبر حزمة من العقوبات على روسيا منذ أيار 2023، مستهدفة المجمع الصناعي العسكري الروسي ومجموعة فاغنر الروسية.

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ووفق بيان صدر عن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، تشمل هذه العقوبات 56 كياناً وفرداً، "بهدف تعطيل إمدادات المعدات الحيوية التي يحتاجها روسيا في الحرب على أوكرانيا".

 
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