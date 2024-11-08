بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

الوكيل الإخباري- أعلنت المملكة المتحدة عن فرض أكبر حزمة من العقوبات على روسيا منذ أيار 2023، مستهدفة المجمع الصناعي العسكري الروسي ومجموعة فاغنر الروسية.

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