بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

ووفق بيان صدر عن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، تشمل هذه العقوبات 56 كياناً وفرداً، "بهدف تعطيل إمدادات المعدات الحيوية التي يحتاجها روسيا في الحرب على أوكرانيا".
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