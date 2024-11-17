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بسبب الظروف الأمنية .. قرار أردني بشأن مركبات المسافرين

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأحد، 17-11-2024 01:37 م
الوكيل الإخباري-   قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم النقل البري  الدكتورة عبلة الوشاح، إن حركة نقل الركاب من وإلى الدول المجاورة تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد أي عوائق لحركة السفريات وخاصة ما يتعلق بنقل الركاب براً باتجاه سوريا وبالعكس. اضافة اعلان


وأشارت في حديثها لأمن إف إم، أنه وبسبب الظروف الأمنية المحيطة بالمملكة وخاصة ما يتعلق بعمليات التهريب على الحدود - المعلن عنها حكومياً - كان لا بد من تنظيم هذه العملية والتدقيق أيضا على كافة المسافرين من خلال منصة الكترونية موجودة لدى الأردن والطرف الأخر في سوريا تلزم جميع سيارات السفريات التقدم بطلبات عبر هذه المنصة لنقل الركاب . 

وأوضحت أن الهدف الرئيسي من هذه المنصة تنظيم عملية الدخول والخروج لأعداد السيارات من قبل الطرفين مؤكدة على أن السائق لا يتأخر كثيرا وبما لا يزيد عن3  إلى 4   أيام  من تاريخ تقديم الطلب عبر المنصة للحصول على الموافقة.
 
gnews

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