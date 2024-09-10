بعد ان مزقه الرئيس .. ما مصير دفاتر الاقتراع التالفة ؟ - فيديو

واكد الرواشدة ان ذلك ما يتم مع أي مواطن ،حيث يتم استبدال دفتر الاقتراع واعتبار الدفتر السابق اوراق تالفة مشيراً أن الأوراق التالفة يتم الاحتفاظ بها في محاضر خاصة بذلك وتحصى بعد انتهاء العملية الانتخابية ويوقع عليها رئيس اللجنة.
مراسل موقع الوكيل الاخباري المتواجد بالمدرسة رصد الخصاونة يمزق دفتر الاقتراع ، ويطلب استبداله بدفتر اقتراع جديد يدلي عليه بصوته .
#عاجل شاهد : رئيس الوزراء مـــزق ورقة الاقتراع .. هل خالف القانون ؟ - فيديو https://t.co/Y1LSpTFo62— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) September 10, 2024
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