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بعد ان مزقه الرئيس .. ما مصير دفاتر الاقتراع التالفة ؟ - فيديو

رئيس الوزراء يمزق ورقة الاقتراع
رئيس الوزراء يمزق ورقة الاقتراع
الثلاثاء، 10-09-2024 02:09 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اجاب الناطق باسم الهيئة المستقلة للإنتخاب محمد خير الرواشدة على استفسارات الصحفيين حول قانونية ما قام به رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة من إتلاف لدفتر اقتراع والتصويت بأخر خلال ادلائه بصوته.

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رئيس الوزراء ،  ادلى بصوته بالانتخابات النيابية في مدرسة تيسير ظبيان الثانوية للبنين في الدائرة الثانية في العاصمة عمّان.


واكد الرواشدة ان ذلك ما يتم مع أي مواطن ،حيث يتم استبدال دفتر الاقتراع واعتبار الدفتر السابق اوراق تالفة مشيراً أن الأوراق التالفة يتم الاحتفاظ بها في محاضر خاصة بذلك وتحصى بعد انتهاء العملية الانتخابية ويوقع عليها رئيس اللجنة.


  مراسل موقع الوكيل الاخباري المتواجد بالمدرسة رصد الخصاونة يمزق دفتر الاقتراع  ، ويطلب استبداله بدفتر اقتراع جديد يدلي عليه بصوته . 

 

 

 

 

 

 
gnews

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