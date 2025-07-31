اليمن تعلن تنفيذ ثلاث عمليات بطائرات مسيّرة نحو إسرائيل

وأوضحت القوات المسلحة في البيان أنها استخدمت خمس طائرات مسيّرة في تنفيذ العمليات، حيث استهدفت العملية الأولى "هدفًا حساسًا" في منطقة يافا المحتلة بطائرتين، فيما استهدفت العملية الثانية "هدفًا عسكريًا" في منطقة عسقلان بطائرتين مسيّرتين، أما العملية الثالثة فاستهدفت هدفًا عسكريًا في منطقة النقب بواسطة طائرة مسيّرة واحدة.
وأكد البيان أن العمليات "حققت أهدافها بنجاح"، دون الإشارة إلى طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.
ودعت القوات المسلحة اليمنية الشعوب العربية والإسلامية إلى الخروج في مظاهرات حاشدة خلال الأيام القادمة، "نصرة للشعب الفلسطيني، ورفضًا لما وصفته بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، مشددة على استمرار عملياتها حتى "يتوقف العدوان ويتم رفع الحصار عن غزة".
وجاء في ختام البيان: "عملياتُنا لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزة، ورفعِ الحصارِ عنها".
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع غزة أوضاعًا إنسانية صعبة نتيجة العمليات العسكرية المستمرة، في ظل تحذيرات دولية من تدهور أكبر للأوضاع في المنطقة.
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