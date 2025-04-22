بعد زفافه بثلاثة أيام .. وفاة الشاب عبد المعطي الجبالي في أم نواره

الفقيد، الذي احتفل بزفافه قبل ثلاثة أيام فقط، كان يخطط لأداء العمرة برفقة زوجته بعد انتهاء مراسم الزفاف، بحسب ما أفاد به أقاربه لـ "الوكيل الإخباري" ، إلا أن القدر كان أسرع، فاختطفه الموت في حادثة مؤلمة أثارت موجة حزن عميقة بين عائلته وأصدقائه وكل من عرفه.
وقد أُقيمت صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد التابعين بمنطقة أم نوارة، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة سحاب شرقي العاصمة، وسط أجواء من الصدمة والانكسار.
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