الثلاثاء 2025-04-22 03:51 م
 

بعد زفافه بثلاثة أيام .. وفاة الشاب عبد المعطي الجبالي في أم نواره

الشاب عبد المعطي مفيد الجبالي رحمه الله
الشاب عبد المعطي مفيد الجبالي رحمه الله
 
الثلاثاء، 22-04-2025 02:06 م
الوكيل الإخباري-   ألقى الحزن بظلاله على منطقة أم نوارة في العاصمة عمّان، بعد وفاة الشاب عبد المعطي مفيد الجبالي، الذي فارق الحياة يوم أمس الإثنين، إثر صراع مؤلم مع المرض الخبيث.اضافة اعلان


الفقيد، الذي احتفل بزفافه قبل ثلاثة أيام فقط، كان يخطط لأداء العمرة برفقة زوجته بعد انتهاء مراسم الزفاف، بحسب ما أفاد به أقاربه لـ "الوكيل الإخباري" ، إلا أن القدر كان أسرع، فاختطفه الموت في حادثة مؤلمة أثارت موجة حزن عميقة بين عائلته وأصدقائه وكل من عرفه.

وقد أُقيمت صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد التابعين بمنطقة أم نوارة، قبل أن يُوارى جثمانه الثرى في مقبرة سحاب شرقي العاصمة، وسط أجواء من الصدمة والانكسار.
 
gnews

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