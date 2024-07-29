بعد سماعه صرخات استغاثة .. هكذا انقذ ضابط امن عام طفلة اردنية

وفي التفاصيل قال الملازم ثاني رامي نوفل في حديثه لإذاعة الأمن العام أنه وأثناء إجازته الرسمية وأثناء تواجده أمام منزله بالقرب من القناة سمع صرخات استغاثة واستنجاد من قبل مجموعة من الأشخاص بعد أن تعرضت طفلة للسقوط داخل القناة حيث عمل على الفور بتلبية نداء الاستغاثة وقام بالغوص في القناة لإنقاذها.
وأكد الملازم ثاني رامي نوفل أن الخبرات التي اكتسبها من خلال الدورات التي اشترك بها في مديرية الأمن العام ، في مجال السباحة و الغطس بالإضافة لخبراته السابقة بهذا الموضوع مكنته من الغوص و إنقاذ الطفلة بمساعدة والده و شقيقه و التي كانت تعاني من حالة إغماء و قام بنقلها بسيارته الخاصة إلى مستشفى أبو عبيدة الحكومي .