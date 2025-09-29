الإثنين 2025-09-29 06:40 م
 

بعد ضبط 30 تنكة زيت زيتون مغشوش .. بيان هام صادر عن الغذاء والدواء

الإثنين، 29-09-2025 05:26 م
الوكيل الإخباري-  ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، 30 تنكة من زيت الزيتون المغشوش في الكرك، بعد أن تمّ الترويج لها عبر إعلان إلكتروني على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة، فقد جاء الضبط بناءً على رصد إعلان لزيت زيتون يعرض بسعر منخفض على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، فباشرت كوادر المؤسسة في فرع الكرك عمليات التتبع والتحري، حيث طلبت المنتج واستلمته بصفتها مستهلكًا دون الإفصاح عن الصفة الرسمية، وأخضعته لفحص مبدئي بمادة “النايتر أسيد”، كشف أنه مغشوش.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم التحفظ على الكمية بالكامل تمهيدًا لإتلافها حسب الأصول، ومباشرة إجراءات تحويل أصحاب العلاقة إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشددة على أنها مستمرة في تنفيذ حملات الرقابة والتفتيش المكثفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

وتهيب المؤسسة بالمواطنين شراء زيت الزيتون من المصادر المعتمدة والموثوقة والحذر من الإعلانات المضللة، داعية إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)


Image1_9202529172853503150267.jpg
 
 
