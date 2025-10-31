بلدية إربد تنذر 2032 منشأة وتخالف 390 أخرى خلال أيلول الماضي

الوكيل الإخباري- قال مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في بلدية إربد الكبرى، المهندس يحيى العمري، إن البلدية أنذرت 2032 منشأة داخل حدود البلدية خلال شهر أيلول الماضي.

وأضاف العمري، اليوم الجمعة، أن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 390 منشأة ضمن حدود البلدية، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 2799، وتم إغلاق 6 منشآت.