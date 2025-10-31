الجمعة 2025-10-31 07:40 م
 

بلدية إربد تنذر 2032 منشأة وتخالف 390 أخرى خلال أيلول الماضي

الوكيل الإخباري- قال مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في بلدية إربد الكبرى، المهندس يحيى العمري، إن البلدية أنذرت 2032 منشأة داخل حدود البلدية خلال شهر أيلول الماضي.

وأضاف العمري، اليوم الجمعة، أن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 390 منشأة ضمن حدود البلدية، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 2799، وتم إغلاق 6 منشآت.


وبين، أن الدائرة تلقت 36 شكوى تم التعامل معها، فيما تم تحويل 41 من المنشآت والأفراد إلى المحافظ، لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم، مشيرًا إلى أن الدائرة تواصل تكثيف حملاتها التفتيشية عبر قسم التفتيش الصحي وقسم الأسواق.

 
 
