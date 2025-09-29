بلدية إربد تنذر 2648 منشأة وتخالف 440 خلال آب الماضي

08:19 ص

الوكيل الإخباري- قال مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في بلدية إربد الكبرى، المهندس يحيى العمري، إن البلدية أنذرت 2648 منشأة داخل حدود البلدية خلال شهر آب الماضي.





وأضاف العمري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 440 منشأة ضمن حدود البلدية، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 3303 زيارات، وتم إغلاق 20 منشأة.



وبيّن أن الدائرة تلقّت 35 شكوى تم التعامل معها، فيما تم تحويل 30 من المنشآت والأفراد إلى المحافظ، لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم، مشيرًا إلى أن الدائرة تواصل تكثيف حملاتها التفتيشية عبر قسم التفتيش الصحي وقسم الأسواق.