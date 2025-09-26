بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة

الوكيل الإخباري- واصلت بلدية إربد الكبرى تنفيذ خطتها الشاملة لتعبيد الطرق وتجميل المدينة والمرافق العامة وتحسين تصريف مياه الأمطار في مختلف المناطق التابعة لحدودها، وتحسين واقع النظافة، حيث قامت بتجريف وتنظيف عدد كبير من الساحات في منطقة حوارة، ورفع الأنقاض والنفايات.

اضافة اعلان



وباشرت مديرية التنفيذ والصيانة في بلدية إربد الكبرى، بتنفيذ أعمال صيانة وكشط أرضية سوق الخضار المركزي، تمهيدًا لتعبيدها لاحقًا، وذلك ضمن جهود البلدية لتقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع المحلي، وضمن اتفاقيات مع تجار السوق بهدف تسهيل عمليات الدخول والخروج إلى السوق وتنظيم العمل بداخله.



وواصلت مديرية الحدائق والزراعة أعمالها في قصِّ وتنسيق الأشجار داخل الجزر الوسطية، وشملت العمل خلال اليومين الماضيين شارعي عمر المختار واليازجي، بهدف تحسين المشهد الحضري وإضفاء مزيد من الجمال على المدينة.



وبدأت بلدية إربد الكبرى العمل لمعالجة مشاكل تجمع مياه الأمطار في جزء من شارع فلسطين، حيث لم يتم حل تلك المشكلة منذ سنوات طويلة.



وعملت مديرية التنفيذ والصيانة في بلدية إربد الكبرى على صيانة وتعبيد التوسعة التي نفذتها عند تقاطع شارع فضل الدلقموني وشارع الملك حسين (إشارة الشنيك)، إضافةً إلى استكمال أعمال تجهيز البنية التحتية وتعبيد منطقة التوسعة الخاصة باصطفاف الحافلات أمام البوابة الشمالية لجامعة اليرموك.



وأكدت البلدية، أن أعمالها لا تتوقف في محيط مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد؛ سواء من خلال توسعة الطرق أو استحداثها وفتحها، وتجهيزها بكامل البنية التحتية، بما في ذلك خطوط تصريف مياه الأمطار.



وشارك رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، ونائبه عماد النداف، في الجولة التي قام بها وزير العمل الدكتور خالد البكار، يرافقه عدد من المسؤولين في المحافظة، داخل مدينة الحسن الصناعية، وشملت عدداً من المصانع، بهدف الاطمئنان على أوضاع العمالة فيها، وبحث إمكانية فتح استثمارات جديدة وفروع إنتاجية خارجها تضمن تشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة، وتُسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.