بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة

الوكيل الإخباري- واصلت بلدية إربد الكبرى تنفيذ خطتها الشاملة لتعبيد الطرق وتجميل المدينة والمرافق العامة وتحسين تصريف مياه الأمطار في مختلف المناطق التابعة لحدودها، وتحسين واقع النظافة.





وأنجزت مديرية التنفيذ والصيانة في بلدية إربد الكبرى، أعمال توسعة لخط تصريف المياه في شارع راتب البطاينة، مع إجراء صيانة كاملة له واستبدال عدد من الخطوط القديمة بداخله، ضمن خطتها للتوسع في أعمال إنشاء وصيانة خطوط تصريف مياه الأمطار، بهدف الحد من تجمع المياه في الشوارع والطرقات ومعالجة المواقع التي طالما شهدت ارتفاعاً في منسوب المياه شتاءً.



ونفذت مديرية المشاريع الهندسية، أعمال تعبيد بالخلطة الإسفلتية في مواقع متفرقة من المدينة، شملت طرقاً في منطقتي سال والنصر، بالتزامن مع بدء العمل في منطقة بيت راس، وتأتي هذه الأعمال في إطار سعي البلدية الدائم إلى تحسين واقع الطرق وتوزيع الخدمات بعدالة على مختلف المناطق.



وعملت مديرية المشاريع الهندسية، على تعبيد شارع إبن بطوطة في منطقة النصر، ضمن خطط البلدية الهادفة دائماً لتوسيع نطاق خدماتها لتعم جميع المناطق والأحياء.



وواصلت كوادر بلدية إربد الكبرى العمل على تجهيز الطرق التي استحدثت مؤخراً في محيط مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد، حيث يجري فرش هذه الطرق بالطبقات اللازمة ومادة البيس كورس، مع الاستمرار في أعمال التوسعة وفتح طرق جديدة تُسهم في تسهيل الوصول إلى المستشفى وتفادي وقوع ازدحامات سير في المنطقة.



في إطار جهودها لتحسين الحركة المرورية وتوفير خدمة أفضل لزوار المدينة، قامت مديرية المرور في بلدية إربد الكبرى بتركيب شواخص إرشادية جديدة في محيط ميدان الثقافة وبالقرب من ميدان الدكتور عبد الرزاق طبيشات، لتوضيح اتجاهات الطرق وتعريف السالكين بأبرز المعالم والمواقع الحيوية في المنطقة.



واستمرت مديرية الزراعة والحدائق في بلدية إربد الكبرى بأعمال قص وتنسيق الأشجار، وقد نفذت المديرية أعمالها طيلة الأيام الماضية على امتداد شارع الهاشمي.



واستكملت مديرية المشاريع الهندسية في بلدية إربد الكبرى أعمال التعبيد في منطقة حوارة، حيث شملت تعبيد أحياء كاملة وشوارع رئيسية، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 200 ملاحظة تم تعبيدها وإعادة تأهيلها بصورة نهائية.



وشمل العمل كافة مناطق حوارة وفق الأولويات والاحتياجات.



وضمن خططها لمعالجة أكبر قدر من البؤر الساخنة التي شهدت تجمعاً لمياه الأمطار خلال الفترات السابقة، قامت مديرية التنفيذ والصيانة بأعمال صيانة وإنشاء لخطوط تصريف المياه على تقاطع شارع الملك فيصل الأول مع شارع الهامي.

