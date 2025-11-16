الأحد 2025-11-16 02:02 م
 

بعد تصدّرها الترند.. حورية فرغلي تكشف حقيقة زواجها

ؤرب
حورية فرغلي
 
الأحد، 16-11-2025 01:53 م

الوكيل الإخباري-  حسمت الفنانة حورية فرغلي الجدل حول ما تردّد عن استعدادها للزواج، مؤكدة في بيان رسمي أنها لم تحدد أي موعد للزواج بعد.

اضافة اعلان


وأوضحت حورية أنها تُقدّر الاهتمام الإعلامي وجمهورها، لكنها ستشاركهم أي خطوة رسمية فور اتخاذها، مؤكدة أن محبيها "أول من يستحق معرفة الحقيقة".


وكانت مواقع التواصل قد ضجّت بخبر زواج محتمل بعد تداول شائعات عن عقد قرانها في إطار عائلي الأسبوع المقبل، وهو ما نفته الفنانة تمامًا، مشددة على الحفاظ على الخصوصية حتى الإعلان الرسمي.

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

صحة غزة: الوضع مأساوي والنقاط الطبية تعطلت جراء المنخفض

فلسطين صحة غزة: الوضع مأساوي والنقاط الطبية تعطلت جراء المنخفض

ؤرب

فن ومشاهير بعد تصدّرها الترند.. حورية فرغلي تكشف حقيقة زواجها

قصر الباشا الأثري

فلسطين الاحتلال يسرق 17000 قطعة أثرية من قصر الباشا بغزة

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مقذوف

وزيرة التنمية والسفيرة الهولندية

أخبار محلية وزيرة التنمية والسفيرة الهولندية تبحثان التعاون في عدد من المجالات الاجتماعية

قب

فن ومشاهير شذى حسون تهاجم بسمة بوسيل: "كنتِ كورال وأصبحت ضائعة"

مستشفى الجامعة الأردنية

أخبار محلية مستشفى الجامعة يحصُل على شهادة اعتماد المؤسّسات الصحيّة للمرة السابعة

قا

فيديو الوكيل مواطن: ابني ضربته الكهربا من عامود الإنارة



 
 





الأكثر مشاهدة