بعد تصدّرها الترند.. حورية فرغلي تكشف حقيقة زواجها

وأوضحت حورية أنها تُقدّر الاهتمام الإعلامي وجمهورها، لكنها ستشاركهم أي خطوة رسمية فور اتخاذها، مؤكدة أن محبيها "أول من يستحق معرفة الحقيقة".
وكانت مواقع التواصل قد ضجّت بخبر زواج محتمل بعد تداول شائعات عن عقد قرانها في إطار عائلي الأسبوع المقبل، وهو ما نفته الفنانة تمامًا، مشددة على الحفاظ على الخصوصية حتى الإعلان الرسمي.
