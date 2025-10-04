بلدية الجفر تبدأ إزالة حظائر الأغنام داخل الأحياء السكنية

وأكد رئيس لجنة البلدية، أمين الشعيبات، أن إقامة الحظائر داخل حدود التنظيم تُعدّ مخالفة للقانون ولشروط الصحة والسلامة العامة، مشيرًا إلى أن انتشار هذه الحظائر يتسبب في مكاره صحية، ويوفر بيئة خصبة لانتشار الحشرات والقوارض، ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين وسلامتهم.
وقال إن الحملة شملت إزالة عدد من الحظائر المخالفة داخل الأحياء السكنية ومناطق الخدمات، إلى جانب تنظيف المواقع التي تمت إزالتها، وإعادة تأهيلها لضمان عدم تكرار المخالفات مستقبلاً.
وأشار إلى أن البلدية مستمرة في تنفيذ مثل هذه الحملات ضمن خطة عملها الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات والبيئة المحلية في مختلف مناطق الجفر، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع كوادر البلدية والالتزام بالتعليمات، حفاظًا على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.
