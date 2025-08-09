بلدية الزرقاء وهيئة النقل تبحثان التعاون المشترك

وناقش الجانبان تطوير خطوط النقل بين مدينتي الزرقاء وإربد، وتشكيل لجان محلية داخل البلدية وأخرى مركزية على مستوى المحافظة، لضمان وصول خدمات النقل إلى المناطق غير المخدومة، ومعالجة التصاريح المؤقتة للباصات.
كما بحثا، بحضور مدير مكتب الهيئة في الزرقاء المهندس عبادة أبو قمر، ومدير مديرية نقل الركاب مجاهد سمارة، سبل تطوير البنية التحتية في المجمعات، ومنها إنشاء مظلات حديثة توفر الراحة والحماية للركاب.
وأكد الطرفان التزام البلدية والهيئة بمواصلة التنسيق المشترك، ووضع خطة عمل واضحة لتحويل هذه التوصيات إلى مشاريع تسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل بالزرقاء.
