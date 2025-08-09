السبت 2025-08-09 04:53 م
 

بلدية الزرقاء وهيئة النقل تبحثان التعاون المشترك

ل
جانب من اللقاء
 
السبت، 09-08-2025 03:55 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة بلدية الزرقاء، المهندس خالد الخشمان، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، اليوم السبت، آفاق التعاون المشترك.

اضافة اعلان


وناقش الجانبان تطوير خطوط النقل بين مدينتي الزرقاء وإربد، وتشكيل لجان محلية داخل البلدية وأخرى مركزية على مستوى المحافظة، لضمان وصول خدمات النقل إلى المناطق غير المخدومة، ومعالجة التصاريح المؤقتة للباصات.


كما بحثا، بحضور مدير مكتب الهيئة في الزرقاء المهندس عبادة أبو قمر، ومدير مديرية نقل الركاب مجاهد سمارة، سبل تطوير البنية التحتية في المجمعات، ومنها إنشاء مظلات حديثة توفر الراحة والحماية للركاب.


وأكد الطرفان التزام البلدية والهيئة بمواصلة التنسيق المشترك، ووضع خطة عمل واضحة لتحويل هذه التوصيات إلى مشاريع تسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل بالزرقاء.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الهند: أسقطنا 6 طائرات عسكرية باكستانية بينها 5 مقاتلات في اشتباكات مايو

عربي ودولي الهند: أسقطنا 6 طائرات عسكرية باكستانية بينها 5 مقاتلات في اشتباكات مايو

من موقع الحادث

عربي ودولي استشهاد عناصر من الجيش اللبناني إثر انفجار ذخائر جنوب لبنان

ت

الوفيات وفيات السبت 9-8-2025

ن

منوعات عريس مصري يتلقى في يوم عرسه هدية من السيسي

ا

أخبار محلية مشروع خلايا شمسية لتوفير 70% من تكلفة إنارة الشوارع في الخالدية

ل

أخبار محلية بلدية الزرقاء وهيئة النقل تبحثان التعاون المشترك

ل

أخبار محلية مهرجان الطعام والهيئة الهاشمية تسيران قافلة مساعدات إلى غزة

h

فلسطين 39 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة



 
 





الأكثر مشاهدة