بلدية الزرقاء وهيئة النقل تبحثان التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة بلدية الزرقاء، المهندس خالد الخشمان، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، المهندس رياض الخرابشة، اليوم السبت، آفاق التعاون المشترك.

وناقش الجانبان تطوير خطوط النقل بين مدينتي الزرقاء وإربد، وتشكيل لجان محلية داخل البلدية وأخرى مركزية على مستوى المحافظة، لضمان وصول خدمات النقل إلى المناطق غير المخدومة، ومعالجة التصاريح المؤقتة للباصات.



كما بحثا، بحضور مدير مكتب الهيئة في الزرقاء المهندس عبادة أبو قمر، ومدير مديرية نقل الركاب مجاهد سمارة، سبل تطوير البنية التحتية في المجمعات، ومنها إنشاء مظلات حديثة توفر الراحة والحماية للركاب.