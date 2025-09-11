بلدية الكرك تباشر بتنفيذ المرحلة الثانية لتطوير موقع مجسم "قبة الصخرة"

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية الكرك الكبرى تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال مشروع عطاء مجسم "قبة الصخرة"، وذلك ضمن خطتها لتطوير وتحسين المرافق الخدمية والبنية التحتية في المدينة.

وأوضح رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد المناصير، أن هذه المرحلة تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى والتي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، وتشمل أعمال بناء ادراج وتطوير وتنفيذ إنشائي يساهم في تعزيز جمالية المكان وخدمة المواطنين والزوار.