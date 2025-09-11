الخميس 2025-09-11 10:14 م
 

بلدية الكرك تباشر بتنفيذ المرحلة الثانية لتطوير موقع مجسم "قبة الصخرة"

ا
أرشيفية
 
الخميس، 11-09-2025 09:48 م

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية الكرك الكبرى تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال مشروع عطاء مجسم "قبة الصخرة"، وذلك ضمن خطتها لتطوير وتحسين المرافق الخدمية والبنية التحتية في المدينة.

وأوضح رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد المناصير، أن هذه المرحلة تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى والتي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، وتشمل أعمال بناء ادراج وتطوير وتنفيذ إنشائي يساهم في تعزيز جمالية المكان وخدمة المواطنين والزوار.


وأكد، حرص البلدية على إنجاز المشروع وفق المواصفات المطلوبة والجدول الزمني المحدد، بما ينعكس إيجابًا على واقع الخدمات في الكرك.

 
 
