بلدية الكرك تباشر بتنفيذ المرحلة الثانية لتطوير موقع مجسم "قبة الصخرة"

وأوضح رئيس لجنة البلدية الدكتور محمد المناصير، أن هذه المرحلة تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى والتي تم إنجازها خلال الفترة الماضية، وتشمل أعمال بناء ادراج وتطوير وتنفيذ إنشائي يساهم في تعزيز جمالية المكان وخدمة المواطنين والزوار.
وأكد، حرص البلدية على إنجاز المشروع وفق المواصفات المطلوبة والجدول الزمني المحدد، بما ينعكس إيجابًا على واقع الخدمات في الكرك.
-
أخبار متعلقة
-
أمين عام وزارة البيئة يرعى حفل تخريج المشاركين في دورة تقييم الأثر البيئي
-
تخريج الدفعة الثانية من متدربي "التدريب المهني" في إربد
-
التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب
-
بيان صادر عن الحكومة الأردنية
-
ثقافة المفرق تفتتح معرضًا للوثائق الوطنية بعنوان "تاريخ الأردن"
-
معرض عمّان الدولي للكتاب الـ24 ينطلق في 25 أيلول
-
العزام: الأردن جاهز ليكون محوراً إقليمياً للطاقة النظيفة
-
جلسة توعوية حول برنامج "رعاية" لعلاج مرض السرطان في إربد