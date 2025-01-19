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بلدية الكرك تناقش خططها التنفيذية للأعوام 2025-2028

بلدية الكرك
بلدية الكرك
الأحد، 19-01-2025 05:41 م

الوكيل الإخباري-   استعرض رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، الخطط التنفيذية لمديريات وأقسام البلدية للأعوام 2025-2028 بحضور المدير التنفيذي للبلدية المهندسة ساجدة الرهايفة.

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وناقش مديرو المديريات ورؤساء الأقسام خلال الاجتماع، خططهم التنفيذية والمشاريع التنموية والخدمية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق العامة، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين مع التأكيد على أهمية التخطيط المستدام لتحقيق تطلعات المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته.

 
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