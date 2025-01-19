بلدية الكرك تناقش خططها التنفيذية للأعوام 2025-2028

الوكيل الإخباري- استعرض رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة خلال اجتماع عقد اليوم الأحد، الخطط التنفيذية لمديريات وأقسام البلدية للأعوام 2025-2028 بحضور المدير التنفيذي للبلدية المهندسة ساجدة الرهايفة.

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