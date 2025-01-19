بلدية الكرك تناقش خططها التنفيذية للأعوام 2025-2028

وناقش مديرو المديريات ورؤساء الأقسام خلال الاجتماع، خططهم التنفيذية والمشاريع التنموية والخدمية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق العامة، إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين مع التأكيد على أهمية التخطيط المستدام لتحقيق تطلعات المجتمع المحلي وتلبية احتياجاته.
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